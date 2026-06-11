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Dos “Espartanos” y tres “Guerreros de la Luz” a la final de “LCDLF6”

Esta noche se definió la gala decisiva del “reality show” de Telemundo

11 de junio de 2026 - 9:38 PM

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Finalistas de "La casa de los famosos 6". (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El encierro de 112 días está por terminar y la tensión ha llegado a su punto de quiebre. “La casa de los famosos 6″ apaga sus luces en una final inédita que competirá cara a cara con el evento deportivo más grande del año. De esta manera, el destino de los finalistas quedará en manos de un público que no ha dejado de votar masivamente.

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Fabio Agostini, Yoridan Martínez, Josh Martínez, Celinee Santos y Luis Coronel se consagraron esta noche como los finalistas de la sexta temporada. El brasileño Stefano Piccioni, por su parte, salió como sexto finalista.

La sexta edición de “La casa de los famosos” no solo revalidó el poder de los “reality shows” en la audiencia hispana, sino que llevó la polarización de las redes sociales al extremo gracias a los habitantes.

Mañana, el famoso que logre la mayor cantidad de votos del público se convertirá en el campeón absoluto y levantará el maletín con $200,000 dólares en efectivo. Las votaciones oficiales continúan abiertas de manera digital en la plataforma oficial de LaCasaDeLosFamosos.com/vota.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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