Dos “Espartanos” y tres “Guerreros de la Luz” a la final de “LCDLF6”

El encierro de 112 días está por terminar y la tensión ha llegado a su punto de quiebre. “La casa de los famosos 6″ apaga sus luces en una final inédita que competirá cara a cara con el evento deportivo más grande del año. De esta manera, el destino de los finalistas quedará en manos de un público que no ha dejado de votar masivamente.

La sexta edición de “La casa de los famosos” no solo revalidó el poder de los “reality shows” en la audiencia hispana, sino que llevó la polarización de las redes sociales al extremo gracias a los habitantes.

Mañana, el famoso que logre la mayor cantidad de votos del público se convertirá en el campeón absoluto y levantará el maletín con $200,000 dólares en efectivo. Las votaciones oficiales continúan abiertas de manera digital en la plataforma oficial de LaCasaDeLosFamosos.com/vota.