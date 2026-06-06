Horacio Pancheri finalista y Verónica eliminada en “LCDLF6″

Ayer, viernes, la dinámica sacudió a los participantes de “La casa de los famosos 6” con la eliminación de Verónica del Castillo y la prueba que ganó Horacio Pancheri, la cual lo llevó a la semana final.

La periodista no consiguió obtener los suficientes votos del público, por lo que se quedó a uno días de presenciar y vivir la gran final del “reality show” de Telemundo.

En cambio, Josh Martínez, Fabio Agostini, Kenny Rodríguez y Yoridan Martínez sí volvieron a la mansión. Sin embargo, el próximo domingo subirán de nuevo a la placa para medirse ante la audiencia y el que resulte menos votado se convertirá en el último eliminado por nominación.

Por otro lado, Pancheri salió de estar en riesgo de eliminación tras ganar el juego de azar que planeó la producción. Al conseguir sacar muchas veces el color que le correspondía en la dinámica, el famoso se salvó de enfrentar la doble eliminación.

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