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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Horacio Pancheri finalista y Verónica eliminada en “LCDLF6″

Mañana, domingo, se conocerá el nombre del último eliminado por nominación de la temporada

6 de junio de 2026 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Verónica del Castillo y Horacio Pancheri pertenecen a "Guerreros de la Luz". (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ayer, viernes, la dinámica sacudió a los participantes de “La casa de los famosos 6” con la eliminación de Verónica del Castillo y la prueba que ganó Horacio Pancheri, la cual lo llevó a la semana final.

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La periodista no consiguió obtener los suficientes votos del público, por lo que se quedó a uno días de presenciar y vivir la gran final del “reality show” de Telemundo.

En cambio, Josh Martínez, Fabio Agostini, Kenny Rodríguez y Yoridan Martínez sí volvieron a la mansión. Sin embargo, el próximo domingo subirán de nuevo a la placa para medirse ante la audiencia y el que resulte menos votado se convertirá en el último eliminado por nominación.

Por otro lado, Pancheri salió de estar en riesgo de eliminación tras ganar el juego de azar que planeó la producción. Al conseguir sacar muchas veces el color que le correspondía en la dinámica, el famoso se salvó de enfrentar la doble eliminación.

Por tanto, el artista se sumó a Luis Coronel, Curvy Zelma, Celinee Santos y Stefano Piccioni, quienes también son finalistas.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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