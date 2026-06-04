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Stefano Piccioni, Curvy Zelma y Celinee Santos pasan a la final de “LCDLF6″

Por otra parte, la tabla de nominados quedó conformada por seis habitantes

4 de junio de 2026 - 10:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Celinee Santos, Stefano Piccioni y Curvy Zelma se convirtieron en finalistas. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La recta final ha llegado y la tensión se puede cortar con un cuchillo. Con la gran final a la vuelta de la esquina, “La casa de los famosos 6″ vivió sus horas más cruciales tras revelarse la última placa de nominados. Mientras Luis Coronel celebraba su pase directo como primer finalista, el destino del resto de los habitantes estuvo en juego.

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Esta nominación no fue una más; supuso la frontera definitiva entre el olvido y la oportunidad de alcanzar la gloria y ganar el gran premio de $200,000.

Por única vez en la edición 2026, los habitantes otorgaron puntos positivos a sus compañeros. Es decir, nombraron a las personas que les gustaría ver en la final del 11 de junio.

Al final de la jornada, los cinco concursantes con menos votos, estableció “La Jefa”, pasarían directo a la final. Los resultados dejaron en claro que en este punto del juego ya no existen las lealtades, solo el instinto de supervivencia.

Con una placa que puso a temblar a los favoritos del público y el inesperado blindaje de algunos estrategas, el juego cambió por completo de cara a la última eliminación.

Así las cosas, los últimos nominados de “La casa de los famosos 6″ son Fabio Agostini, Verónica del Castillo, Kenny Rodríguez, Josh Martínez y Yoridán Martínez. Mientras tanto, Curvy Zelma, Celinee Santos y Stefano Piccioni se convirtieron en finalistas.

Este viernes, la audiencia conocerá el nombre de uno de los eliminados. El segundo habitante que tampoco llegará a la final se dará a conocer el domingo.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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