Reaparece “La Jefa” de “LCDLF”: “¿Estás preparado para lo que viene?”

El 2026 llegó y con él esperados estrenos que prometen encender la pantalla. Entre tantos, la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo.

Durante la tarde de hoy, martes, “La Jefa” reapareció a través de las redes sociales de la cadena de televisión. El anuncio comenzó con la confirmación del regreso del “reality show” en el mes de febrero.

El adelanto no reveló mucho a nivel visual. Tampoco dio pistas sobre el nuevo grupo de habitantes.

“La Jefa”, sin embargo, se despidió con una pregunta para el público. “¿Estás preparado para lo que viene?”, cuestionó.

Hasta la fecha no se han confirmado los nombres de las personalidades que conformarán la edición. Según el formato, podrían ser actores, cantantes, influencers y más figuras de la televisión o redes sociales- para que convivan por más de tres meses en una casa donde hay más de 100 cámaras y micrófonos que registran cada paso y conversación de los habitantes durante las 24 horas del día todos los días de la semana, que a su vez se transmite por los canales oficiales de la empresa.

PUBLICIDAD

“La próxima temporada contará con un nuevo grupo de celebridades que dejarán todo para vivir en aislamiento total, en un formato que abre una ventana a sus momentos más íntimos, ofreciendo una experiencia sin filtros en las diferentes plataformas, incluyendo las populares cámaras 24/7”, dijo Telemundo a través de un comunicado de prensa el año pasado.