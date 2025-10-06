Opinión
6 de octubre de 2025
Aldo De Nigris se consagra como el ganador de la tercera edición de “La casa de los famosos México”

La tercera temporada llegó a su fin la noche del domingo luego de 10 semanas de convivencia

6 de octubre de 2025 - 4:40 PM

Aldo De Nigris. (Instagram) (El Universal / GDA)
Por El Universal / GDA
Tras 10 semanas de juegos, drama, tensión, amistad, enemistad, empatía, apatía y muchas estrategias, la tercera temporada deLa Casa de Los Famosos México" llegó a su fin.

El reality show que comenzó con 15 integrantes, terminó con una última gala, protagonizada por Dalílah Polanco, Mar Contreras, Shiky, Aldo De Nigris y Abelito.

Avanzada la noche, Mar Contreras fue mencionada como la quinta finalista; seguida de Shiky, quien ganó el cuarto lugar del programa. Para sorpresa de muchos, Abelito se consagró como el tercer finalista de esta temporada, dejando a Dalílah Polanco y a Aldo De Nigris a la expectativa de quién ganaría el premio de 4 millones de pesos.

Finalmente, Aldo De Nigris fue proclamado el ganador de “La Casa de Los Famosos México”, edición 2025, dejando a Dalílah en el segundo lugar.

Victoria de Aldo De Nigris desata ola de memes en redes sociales

El fenómeno en el que se convirtió “La Casa de Los Famosos” dejó su huella digital durante los 71 días que corrió el reality show. A través de redes sociales millones de usuarios siguieron las actualizaciones de la casa y compartieron sus más sinceras reacciones y opiniones.

Muchos internautas celebraron el triunfo del "Niño Bien“, compartiendo su emoción y mensajes emotivos en apoyo a Aldo. Por otro lado, otros expresaron su decepción con la victoria de Aldo, pues apoyaban a Abelito.

De igual manera, muchos se burlaron de la cantidad de votos que la producción dijo que se consiguieron, compartiendo sus críticas al programa y expresando su disgusto con la temporada en general.

