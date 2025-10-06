Aldo De Nigris se consagra como el ganador de la tercera edición de “La casa de los famosos México”
La tercera temporada llegó a su fin la noche del domingo luego de 10 semanas de convivencia
6 de octubre de 2025 - 4:40 PM
Tras 10 semanas de juegos, drama, tensión, amistad, enemistad, empatía, apatía y muchas estrategias, la tercera temporada de “La Casa de Los Famosos México" llegó a su fin.
El reality show que comenzó con 15 integrantes, terminó con una última gala, protagonizada por Dalílah Polanco, Mar Contreras, Shiky, Aldo De Nigris y Abelito.
Avanzada la noche, Mar Contreras fue mencionada como la quinta finalista; seguida de Shiky, quien ganó el cuarto lugar del programa. Para sorpresa de muchos, Abelito se consagró como el tercer finalista de esta temporada, dejando a Dalílah Polanco y a Aldo De Nigris a la expectativa de quién ganaría el premio de 4 millones de pesos.
Finalmente, Aldo De Nigris fue proclamado el ganador de “La Casa de Los Famosos México”, edición 2025, dejando a Dalílah en el segundo lugar.
El fenómeno en el que se convirtió “La Casa de Los Famosos” dejó su huella digital durante los 71 días que corrió el reality show. A través de redes sociales millones de usuarios siguieron las actualizaciones de la casa y compartieron sus más sinceras reacciones y opiniones.
La vida desde que Aldo de Nigris ganó la casa de los famosos México #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX— iitsnadiaaaa ×͜× 🎞️ (@iitsnadiaaaa) October 6, 2025
pic.twitter.com/qZG7pg6jDn
Muchos internautas celebraron el triunfo del "Niño Bien“, compartiendo su emoción y mensajes emotivos en apoyo a Aldo. Por otro lado, otros expresaron su decepción con la victoria de Aldo, pues apoyaban a Abelito.
De igual manera, muchos se burlaron de la cantidad de votos que la producción dijo que se consiguieron, compartiendo sus críticas al programa y expresando su disgusto con la temporada en general.
El notario 184 del Estado de México buscando los 43 millones de votos que dice Galilea que hubo en la final: #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/I2IWo6u1em— nacho con O (@NachoConO) October 6, 2025
