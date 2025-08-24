Opinión
24 de agosto de 2025
91°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ninel Conde asegura que fue ella quien se salió de “La casa de los famosos México”

La artista mexicana reapareció en la redes sociales tras su inesperada eliminación del “reality show”

24 de agosto de 2025 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ninel Conde en "La casa de los famosos México 3". (Facebook)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tras convertirse en la tercera habitante en salir de la "La casa de los famosos México", Ninel Conde reapareció en redes desde Miami, y aclaró que no es que no hayan votado por ella, simplemente ella fue la que “se salió”.

Al siguiente día de su salida, suspendió varias entrevistas que tenía agendadas, solo estuvo en los programas matutinos de Televisa y en la dinámica que organiza ViX con los exhabitantes, al resto les dijo “no”.

Su salida fue sorpresiva para muchos, pues algunos la veían como una carta fuerte dentro del reality, e incluso se pensó que llegaría a la final, sin embargo, su rostro de sorpresa y hasta de enojo tras abrirse la puerta hacia la calle y no hacia La Casa, mostraron la sorpresa en la propia artista.

Una vez afuera, se dijo “aliviada” y conforme con lo que el público decidió.

En un video que compartió en sus redes, y donde se encontraba con su amigo Mauricio Mejía, la cantante habló sobre su participación y su salida de “La casa de los famosos”, y aseguró que no la sacaron, sino que ella se salió.

“Claro que votaron, pero yo ya estaba muy cansada”, expresó.

Contó que un policía la cuestionó sobre las muchas maletas que llevaba, a lo que ella le contó: “Pues fíjese que estuve en un reality que se supone duraba dos meses y medio, por eso traje tantas cosas pero pues me salí a las tres semanas porque no aguanté”, expresó.

El “Bombón Asesino” reiteró que no es que la hayan sacado, sino que ella fue quien se salió. “No me sacaron, me salieron, me salí”, resaltó,

Su amigo hizo un par de comentarios que llamaron la atención, cuando Ninel Dijo que se había salido del reality, él dijo: “Por contrato”.

Y cuando Conde tocó el tema de la gente que votó por ella, Mejía remató:

“Ya estaba firmado eso chavas, pa qué votaron”.

En tanto, Conde sonreía y en una ocasión le pidió a Mauricio que se callara, pero con despreocupación.

En los videos que circulan en redes, varios cibernautas confiesan que la versión de Conde no es real, y lo que sí es real es que nunca se esperó que saldría.

@andresgavito

😱 Ninel Conde revela por qué salió de La Casa de los Famosos México #ninelconde #lacasadelosfamosos #mexico #noticias #lcdlf

♬ sonido original - Andrés Gavito

“No le creo… porque salió muy enojada, alguien que pide salir, sale feliz, creo que para su ego fue humillante salir con alguien con menos fama que ella” y “Ninel haciendo de todo menos aceptar que el público la sacó”, se lee entre los comentarios.

Ninel CondeLa casa de los famososMéxicoReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
