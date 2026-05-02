Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Detienen a De La Ghetto en Costa Rica

Personas cercanas a su entorno y parte de su equipo de trabajo señalan que esta situación responde a un posible acto de discriminación por su condición de artista urbano

2 de mayo de 2026 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De La Ghetto es una figura cuya relevancia trasciende las modas pasajeras. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que debía ser una fiesta del deporte y la música en el Juego de Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto se convirtió en el centro de la polémica. La llegada de De La Ghetto a suelo costarricense este mayo de 2026 no solo reafirmó su estatus de ídolo, sino que puso bajo la lupa los procesos migratorios para artistas internacionales, demostrando que su relación con Costa Rica siempre genera titulares, ya sea por su talento o por su presencia.

RELACIONADAS

El artista urbano fue retenido ayer, viernes, por autoridades migratorias en el país de Centroamérica y permanece bajo custodia, donde pasó la noche mientras se esclarece su situación. El artista se encontraba de visita por motivo de su participación en el Juego de Estrellas, evento en el que participarían jugadores vinculados a la NBA; además, fungiría como embajador oficial de la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica, participación que no conllevaba ninguna ganancia monetaria y que realizaría de manera voluntaria, con el mayor compromiso y amor por el deporte.

Personas cercanas a su entorno y parte de su equipo de trabajo señalan que esta situación responde a un posible acto de discriminación por su condición de artista urbano y a un presunto abuso de poder. Actualmente se realizan gestiones para lograr su liberación inmediata, por lo que se exhorta a fanáticos y medios de comunicación a difundir esta información en apoyo a la pronta liberación del artista.

Lo anterior, sin embargo, no quita que hablar de De La Ghetto en Costa Rica es hablar de la evolución del trap latino y el reguetón melódico. Su capacidad para transitar entre el romance de “Tú te imaginas” y la crudeza de “Fronteamos porque podemos” ha resonado en el público tico por décadas, convirtiéndolo en una figura cuya relevancia trasciende las modas pasajeras para posicionarse como un pilar fundamental del movimiento urbano en la región.

El mar siempre fue refugio e inspiración durante la época en la que se debatía sobre el camino que daría a su futuro profesional. De la Ghetto en un encuentro con Irma Narváez, quien fue su vecina y gran amiga de su madre. Los buenos recuerdos los encuentra esparcidos dondequiera en su vecindario en La Perla.
1 / 8 | FOTOS: De la Ghetto regresa a La Perla. El mar siempre fue refugio e inspiración durante la época en la que se debatía sobre el camino que daría a su futuro profesional. - VANESSA SERRA DIAZ
Tags
De la GhettoCosta Rica
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 2 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: