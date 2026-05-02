Detienen a De La Ghetto en Costa Rica

Lo que debía ser una fiesta del deporte y la música en el Juego de Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto se convirtió en el centro de la polémica. La llegada de De La Ghetto a suelo costarricense este mayo de 2026 no solo reafirmó su estatus de ídolo, sino que puso bajo la lupa los procesos migratorios para artistas internacionales, demostrando que su relación con Costa Rica siempre genera titulares, ya sea por su talento o por su presencia.

El artista urbano fue retenido ayer, viernes, por autoridades migratorias en el país de Centroamérica y permanece bajo custodia, donde pasó la noche mientras se esclarece su situación. El artista se encontraba de visita por motivo de su participación en el Juego de Estrellas, evento en el que participarían jugadores vinculados a la NBA; además, fungiría como embajador oficial de la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica, participación que no conllevaba ninguna ganancia monetaria y que realizaría de manera voluntaria, con el mayor compromiso y amor por el deporte.

Personas cercanas a su entorno y parte de su equipo de trabajo señalan que esta situación responde a un posible acto de discriminación por su condición de artista urbano y a un presunto abuso de poder. Actualmente se realizan gestiones para lograr su liberación inmediata, por lo que se exhorta a fanáticos y medios de comunicación a difundir esta información en apoyo a la pronta liberación del artista.

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Lo anterior, sin embargo, no quita que hablar de De La Ghetto en Costa Rica es hablar de la evolución del trap latino y el reguetón melódico. Su capacidad para transitar entre el romance de “Tú te imaginas” y la crudeza de “Fronteamos porque podemos” ha resonado en el público tico por décadas, convirtiéndolo en una figura cuya relevancia trasciende las modas pasajeras para posicionarse como un pilar fundamental del movimiento urbano en la región.