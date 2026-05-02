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Muere la ceramista Toni Hambleton, artista mexicana que hizo de Puerto Rico su hogar

Así lo anunció el Museo de Arte de Puerto Rico en sus redes sociales

2 de mayo de 2026 - 12:24 PM

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La artista junto a su hija. (Suministrada)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

La ceramista Toni Hambleton, artista mexicana que hizo de Puerto Rico su hogar desde 1963 y cuya trayectoria dejó una huella significativa en el desarrollo de la cerámica contemporánea en la Isla, ha fallecido, anunció el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) en sus redes sociales.

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En una publicación dedicada a la ceramista, la institución reseñó algunos de los aspectos más destacados de la vida de la artista.

Hambleton formó parte del grupo Manos en la década de 1970, colectivo clave en la exploración de las posibilidades artísticas de la cerámica. Más adelante, en 1980, fue miembro fundadora de Casa Candina, junto a Susana Espinosa, Bernardo Hogan y Jaime Suárez, contribuyendo a consolidar un espacio vital para la creación y el diálogo artístico”, lee la publicación.

Hambleton fue una destacada artista cuya obra se sitúa en el cruce entre la tradición artesanal y la exploración contemporánea de la forma, la textura y el espacio. Reconocida por su enfoque experimental, Hambleton desarrolló un lenguaje visual propio que transformaba el barro en estructuras escultóricas que evocaban tanto lo orgánico como lo arquitectónico.

Formada en artes visuales con especialización en cerámica, Hambleton dedicó gran parte de su carrera a investigar las posibilidades expresivas del material, alejándose de los usos utilitarios tradicionales para adentrarse en una práctica más conceptual.

Según el texto, la obra de Hambleton alcanzó reconocimiento internacional, destacándose en eventos como el Concurso Internacional de Cerámica de Mino, Japón (1986), y la III Bienal de Cerámica de Zagreb, Croacia (1990).

En una imagen que acompaña a la publicación, el museo indicó que poco antes de su muerte, contaron con la presencia de la artista en el MAPR, durante un recorrido con el curador Juan Carlos López Quintero por la exhibición “Terruños: Cerámica y fotografía de la colección del Museo de Arte de Ponce”.

“Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y a la comunidad artística que hoy despide a una creadora comprometida y generosa. Su legado permanecerá en sus obras y en la historia de la cerámica en Puerto Rico”, finaliza la publicación del museo.

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ArteMuertes
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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