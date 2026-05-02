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La psicóloga Gilanny Firpo: entre las favoritas para ganar “Planeta Alofoke”

Su figura destaca por su base como educadora

2 de mayo de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La Viuda Blanca" se ha destacado como una de las favoritas de la competencia. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Bajo el alias de “La Viuda Blanca”, Gilanny Firpo se ha consolidado como uno de los perfiles más magnéticos y comentados del “reality show” “Planeta Alofoke”. Con una mezcla de humor, firmeza y una actitud inquebrantable, la dominicana ha sabido navegar las críticas y convertirlas en una plataforma de apoyo popular.

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En un panorama mediático a menudo superficial, su figura destaca por su base como psicóloga clínica y educadora. Su participación en plataformas digitales, asimismo, ha permitido llevar conceptos de reflexión y duelo a una audiencia masiva para equilibrar el entretenimiento con el análisis humano.

En la producción liderada por el empresario Santiago “Alofoke” Matías, la historia de Firpo es un testimonio de vulnerabilidad y fortaleza. La creadora de contenido y madre por devoción, ha demostrado que las heridas del pasado pueden ser el motor para construir un presente de perdón y autenticidad.

Estas cualidades no han pasado desapercibidas ante la audiencia. Cada una de ellas no solo han provocado que muchos se interesen en conocer más sobre la influencer, sino también los ha llevado a apostar por la participante como la ganadora de la temporada estreno del proyecto.

Aunque en las actualizaciones recientes de la tabla ha ocupado posiciones intermedias (alrededor del puesto 9 con aproximadamente 21,739 puntos), Firpo es considerada por muchos como la “ganadora moral” .

La creadora de contenido dominicana fue criada en Puerto Rico y es residente en Nueva York .La Bella Chanel, nombre artístico de Chanel Raphael se hizo viral por un video donde se desahogaba y defendía a Firpo ante los supuestos maltratos o desplantes de otros compañeros. En el audiovisual, además, reafirmó su lealtad hacia su compatriota y la nombró como la “futura ganadora”.

Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores.Karla Álvarez- Influencer y modelo, fue panelista de “Jessica en punto”. También conocida por documentar en redes sociales su lucha contra la depresión tras sufrir ataques en redes sociales al ser acusada por error de haber hecho un comentario sobre la tragedia de Jet Set.Juan de Montreal- Humorista argentino, conocido por su fe cristiana y crear contenido de humor en Instagram para toda la familia junto a su esposa dominicana.
1 / 21 | Estos son: conoce a los primeros participantes de "Planeta Alofoke" . Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores. - Instagram
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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