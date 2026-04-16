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¿Molusco visitará “Planeta Alofoke”?

El productor boricua viajó a República Dominicana desde donde transmitirá “La tendencia de Molusco” y “El refugio de Molusco” esta tarde

16 de abril de 2026 - 2:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El productor cumple 46 años este mes de abril. (alexis.cedeno)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En el tablero del entretenimiento digital hispano, dos nombres han redibujado las fronteras entre la radio tradicional y el imperio del streaming: Jorge “Molusco” Pabón desde Puerto Rico y Santiago “Alofoke” Matías desde la República Dominicana. Lo que para muchos parece una guerra, es en realidad una alianza donde cada movimiento se traduce en millones de vistas y un control absoluto de la narrativa mediática en el Caribe.

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Hoy, jueves, la atención de muchos está puesta en ambas figuras caribeñas ante la posible llegada del productor boricua a “Planeta Alofoke”, el nuevo “reality show” 24/7 producido por Matías bajo Alofoke Media Group.

Las alarmas las encendió el propio Pabón al pisar suelo dominicano. Además, de inmediato, el locutor bailó y degustó comida típica.

Publicación en Instagram donde Molusco confirma su llegada a República Dominicana.
Publicación en Instagram donde Molusco confirma su llegada a República Dominicana. (Captura)

“¿Dónde está mi gente de República Dominicana? Ya estoy aquí, que vine a celebrar mi cumpleaños con ustedes", expresó Molusco a través de sus redes sociales. “Santiago Matías, ¿estás seguro que quieres que vaya para allá?“, agregó.

En otra publicación, de camino a Punta Cana, el empresario confirmó que esta tarde transmitirá en vivo “La tendencia de Molusco” y “El refugio de Molusco”.

Junto a Pabón se encuentran sus compañeros Alí Warrington, Robert Maldonado y Pamela Noa, así como integrantes de las producciones.

El equipo de Wapa Media y Molusco TV anunciaron la llegada del espacio "Las tendencias de Molusco" a la estación KQ 105 FM. Esto, a la par con la revelación de los nuevos estudios de Molusco TV, en Hato Rey, tras varios meses de construcción.Junto al cuarteto, también estará el locutor Pedro Villegas, quien ocupó el horario por los pasados 20 años.
1 / 10 | Jorge Pabón muestra los nuevos estudios de Molusco TV . El equipo de Wapa Media y Molusco TV anunciaron la llegada del espacio "Las tendencias de Molusco" a la estación KQ 105 FM. - alexis.cedeno
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MoluscoAlofokeRepública Dominicana
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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