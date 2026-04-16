¿Molusco visitará “Planeta Alofoke”?

En el tablero del entretenimiento digital hispano, dos nombres han redibujado las fronteras entre la radio tradicional y el imperio del streaming: Jorge “Molusco” Pabón desde Puerto Rico y Santiago “Alofoke” Matías desde la República Dominicana. Lo que para muchos parece una guerra, es en realidad una alianza donde cada movimiento se traduce en millones de vistas y un control absoluto de la narrativa mediática en el Caribe.

Hoy, jueves, la atención de muchos está puesta en ambas figuras caribeñas ante la posible llegada del productor boricua a “Planeta Alofoke”, el nuevo “reality show” 24/7 producido por Matías bajo Alofoke Media Group.

Las alarmas las encendió el propio Pabón al pisar suelo dominicano. Además, de inmediato, el locutor bailó y degustó comida típica.

Publicación en Instagram donde Molusco confirma su llegada a República Dominicana. (Captura)

“¿Dónde está mi gente de República Dominicana? Ya estoy aquí, que vine a celebrar mi cumpleaños con ustedes", expresó Molusco a través de sus redes sociales. “Santiago Matías, ¿estás seguro que quieres que vaya para allá?“, agregó.

En otra publicación, de camino a Punta Cana, el empresario confirmó que esta tarde transmitirá en vivo “La tendencia de Molusco” y “El refugio de Molusco”.

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Junto a Pabón se encuentran sus compañeros Alí Warrington, Robert Maldonado y Pamela Noa, así como integrantes de las producciones.