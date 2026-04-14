Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Conoce a los participantes de “Planeta Alofoke”

El nuevo “reality show” cuenta con la participación del boricua, Gallo “The Producer”

14 de abril de 2026 - 5:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Participantes de la competencia, Planeta Alofoke. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El “reality show” de Santiago Matías, “Planeta Alofoke”, inspirado en el universo de la serie de videojuegos de acción y aventura "Grand Theft Auto", trae al panorama un nuevo formato donde los jugadores se podrán mover libremente por la ciudad de Santo Domingo para cumplir con diferentes retos.

RELACIONADAS

Con este nuevo proyecto, el presentador dominicano pondrá a prueba los límites de un grupo de personalidades de las redes sociales, la música y los medios de comunicación.

Estos son los participantes de su primera edición

Jonathann Ralf Rosario (Gallo The Producer)

Productor musical puertorriqueño, conocido por sus controversiales comentarios de farándula y música en el canal de YouTube, Molusco TV.

José Manuel de la Cruz (La Fruta)

El influencer y humorista de Instagram fue el ganador de la segunda temporada de “La casa de Alofoke”, donde se alzó con un Ferrari Purosangue.

Carlos Montesquieu

El pionero de la creación de contenido digital en República Dominicana, fue finalista de ambas versiones de “La casa de Alofoke”.

Messiah

El artista urbano Benito Emmanuel, conocido como Messiah, pionero del trap latino. Sus canciones más exitosas son “Tamo lindo”, “Millonario” y “Chapi chapi”.

Orquidea Espiritusanto

Es una influencer dominicana radicada en Nueva York, mejor conocida como Orquis o La Prota.

Ana Beato

Modelo e influencer, quien fue panelista de “Generación Alofoke” y actuó en el video musical del éxito “Frente al mar remix”, de Ozuna y Beéle.

Bibi

Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores.

Dahiana Guzmán

La exponente urbana Dahiana Guzmán (La Más Doll), es conocida por temas como “El Aroma”, “Tú no tienes coco” y “Te la parto”.

Pamela Infante

Tiktoker conocida por sus atrevidos bailes y por ser vinculada sentimentalmente al pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco.

Nacho Estrella

Cantautor, conocido por sacar a relucir su buen sentido del humor en sus presentaciones musicales.

Juan de Montreal

Humorista argentino, conocido por su fe cristiana y crear contenido de humor en Instagram para toda la familia junto a su esposa dominicana.

Jerry Carmona

Jerry Carmona, mejor conocido como Etervido o “El Líder”, es un creador de contenido digital originario de República Dominicana y radicado en Miami.

Hillary Guerrero

Es una influencer dominicana de origen coreano, conocida por ser novia del creador de contenido Brayan Elton, panelista de “Jessica en Punto”.

Samuel Dilone Castillo

El productor musical conocido como Sammy The Greatest o Dj Sammy, y ha trabajado con importantes artistas urbanos como Secreto, Yailin La Más Viral y Vakeró.

Anthony Peguero

Conocido en redes sociales como Liguita. Es un humorista de Instagram que alcanzó mayor popularidad entre finales de 2025 y principios de 2026 por sus entrevistas junto a El Dotol Nastra.

Natalia Salas

Modelo y bailarina colombiana, considerada un símbolo sexual en Colombia por sus videos en ropa interior en Instagram.

Gilanny Firpo

Es una psicóloga clínica conocida por sus videos de humor. Apareció en el año 2015 en un episodio de “Quítame 10”, de Miralba Ruiz, y es madre de la modelo Aletxa Mueses, Miss Mundo Dominicana 2017.

Laura Sahar

Conocida por sus millones de seguidores en TikTok, es una creadora de contenido oriunda de Medellín, Colombia.

Gino Montalvo

Drag queen e imitador cubano radicado en Miami, conocido por sus personajes de Shakira y Beyoncé. Hizo una aparición en “La casa de Alofoke 2” para visitar a su amigo, el influencer Pollito Tropical, finalista de ese reality.

Aldo Farias

El modelo Aldo Farias, Mister República Dominicana Internacional 2025, quien se viralizó por desfilar en el carnaval de San Juan con un traje de “diablo cojuelo” creado con desechos sólidos.

Karla Álvarez

Influencer y modelo, fue panelista de “Jessica en Punto”. También conocida por documentar en redes sociales su lucha contra la depresión tras sufrir ataques en redes sociales al ser acusada por error de haber hecho un comentario sobre la tragedia de Jet Set.

Tags
Reality ShowsYouTubeAlofoke
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: