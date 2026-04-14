Conoce a los participantes de “Planeta Alofoke”
El nuevo “reality show” cuenta con la participación del boricua, Gallo “The Producer”
14 de abril de 2026 - 5:05 PM
El “reality show” de Santiago Matías, “Planeta Alofoke”, inspirado en el universo de la serie de videojuegos de acción y aventura "Grand Theft Auto", trae al panorama un nuevo formato donde los jugadores se podrán mover libremente por la ciudad de Santo Domingo para cumplir con diferentes retos.
Con este nuevo proyecto, el presentador dominicano pondrá a prueba los límites de un grupo de personalidades de las redes sociales, la música y los medios de comunicación.
Jonathann Ralf Rosario (Gallo The Producer)
Productor musical puertorriqueño, conocido por sus controversiales comentarios de farándula y música en el canal de YouTube, Molusco TV.
José Manuel de la Cruz (La Fruta)
El influencer y humorista de Instagram fue el ganador de la segunda temporada de “La casa de Alofoke”, donde se alzó con un Ferrari Purosangue.
Carlos Montesquieu
El pionero de la creación de contenido digital en República Dominicana, fue finalista de ambas versiones de “La casa de Alofoke”.
Messiah
El artista urbano Benito Emmanuel, conocido como Messiah, pionero del trap latino. Sus canciones más exitosas son “Tamo lindo”, “Millonario” y “Chapi chapi”.
Orquidea Espiritusanto
Es una influencer dominicana radicada en Nueva York, mejor conocida como Orquis o La Prota.
Ana Beato
Modelo e influencer, quien fue panelista de “Generación Alofoke” y actuó en el video musical del éxito “Frente al mar remix”, de Ozuna y Beéle.
Bibi
Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores.
Dahiana Guzmán
La exponente urbana Dahiana Guzmán (La Más Doll), es conocida por temas como “El Aroma”, “Tú no tienes coco” y “Te la parto”.
Pamela Infante
Tiktoker conocida por sus atrevidos bailes y por ser vinculada sentimentalmente al pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco.
Nacho Estrella
Cantautor, conocido por sacar a relucir su buen sentido del humor en sus presentaciones musicales.
Juan de Montreal
Humorista argentino, conocido por su fe cristiana y crear contenido de humor en Instagram para toda la familia junto a su esposa dominicana.
Jerry Carmona
Jerry Carmona, mejor conocido como Etervido o “El Líder”, es un creador de contenido digital originario de República Dominicana y radicado en Miami.
Hillary Guerrero
Es una influencer dominicana de origen coreano, conocida por ser novia del creador de contenido Brayan Elton, panelista de “Jessica en Punto”.
Samuel Dilone Castillo
El productor musical conocido como Sammy The Greatest o Dj Sammy, y ha trabajado con importantes artistas urbanos como Secreto, Yailin La Más Viral y Vakeró.
Anthony Peguero
Conocido en redes sociales como Liguita. Es un humorista de Instagram que alcanzó mayor popularidad entre finales de 2025 y principios de 2026 por sus entrevistas junto a El Dotol Nastra.
Natalia Salas
Modelo y bailarina colombiana, considerada un símbolo sexual en Colombia por sus videos en ropa interior en Instagram.
Gilanny Firpo
Es una psicóloga clínica conocida por sus videos de humor. Apareció en el año 2015 en un episodio de “Quítame 10”, de Miralba Ruiz, y es madre de la modelo Aletxa Mueses, Miss Mundo Dominicana 2017.
Laura Sahar
Conocida por sus millones de seguidores en TikTok, es una creadora de contenido oriunda de Medellín, Colombia.
Gino Montalvo
Drag queen e imitador cubano radicado en Miami, conocido por sus personajes de Shakira y Beyoncé. Hizo una aparición en “La casa de Alofoke 2” para visitar a su amigo, el influencer Pollito Tropical, finalista de ese reality.
Aldo Farias
El modelo Aldo Farias, Mister República Dominicana Internacional 2025, quien se viralizó por desfilar en el carnaval de San Juan con un traje de “diablo cojuelo” creado con desechos sólidos.
Karla Álvarez
Influencer y modelo, fue panelista de “Jessica en Punto”. También conocida por documentar en redes sociales su lucha contra la depresión tras sufrir ataques en redes sociales al ser acusada por error de haber hecho un comentario sobre la tragedia de Jet Set.
