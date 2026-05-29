True Colors Fest 2026 presenta en Puerto Rico la obra “SEIS”, un drama sobre violencia contra la comunidad trans

Producciones Contraparte anunció el estreno en Puerto Rico de “SEIS”, que se presentará del 9 al 12 de julio en el Centro de Bellas Artes de Santurce como parte del True Colors Fest 2026.

La obra es del autor uruguayo Federico Roca. La pieza, que aborda el tema de la violencia contra la comunidad trans, se ha presentado con éxito en Uruguay, Argentina, Estados Unidos y España, donde lleva más de tres años en escena.

El montaje presenta un enfoque diferente a todo lo presentado anteriormente en el festival. Se trata de una propuesta intensa que promete generar diálogo y reflexión.

Como parte de la presentación en Puerto Rico, el autor ha autorizado ajustes en el texto para acercar la visión de la obra a la realidad del tema en la isla.

El elenco está integrado por José Brocco, Cristina Sesto, Edwin Ocasio, Esteban Calderón, Julio Vizcarrondo y Kiara Santana, bajo la dirección de Miguel Vando y la producción de Edwin Batista para Contraparte.

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Esta producción marca la tercera participación de Contraparte en el True Colors Fest, que este año celebra su quinto aniversario. En la edición de 2024 presentaron El Error, de Luis Daniel Estrada, obteniendo varias nominaciones. En 2025 presentaron Dualidad y Castigo, de Edwin Yumar Rosario y Edwin Ocasio, obra que obtuvo nueve nominaciones y ganó el premio a la Mejor Dramaturgia en esa edición.