Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos Santana y Becky G narran la experiencia migrante en “Mi Gran Amor”

El ícono del rock y la estrella pop se unen en un tema que retrata la vida de millones de latinos en Estados Unidos

29 de mayo de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Composición de Carlos Santana y Becky G, quienes están de estreno con tema musical. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El ícono global del rock, Carlos Santana, y la superestrella global Becky G se unieron en la imponente “Mi Gran Amor”, una canción que refleja la vida de millones de inmigrantes latinos en Estados Unidos.

RELACIONADAS

El sencillo está disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales, a través de Sony Music Latin.

Escrito por el 29 veces ganador del Latin Grammy, Edgar Barrera, junto a Spreadlof, CASTA, Carlos Santana, Daniel Rondón y Becky G, el tema destaca por su calidad narrativa, que retrata la realidad de una parte de los 68 millones de inmigrantes latinos que viven en Estados Unidos, según el Pew Research Center.

El sencillo abre con un poderoso verso que sostiene todo el peso de la historia y sirve como la antesala perfecta: “un día normal en los Estados Unidos”.

Con la precisión de un ejercicio de antropología social y cultural, Becky G se convierte en la gran narradora de las historias que conforman este tema y reflejan la realidad de miles de latinos en Estados Unidos.

Becky G da voz a esta mujer migrante latina que narra la vida diaria de millones de migrantes provenientes de toda Latinoamérica que llegan a Estados Unidos en busca del anhelado sueño americano: “Cuatro de la mañana, sale a la calle antes que el sol. En su país era abogado, aquí anda en chinga en la construcción”.

El punto álgido llega en el coro, plasmando una de las realidades más crudas de la migración: “esa mañana era una más, un día normal, no se imaginaba que ya no iba a volver, que en el trabajo iba a caer la migra, mi gran amor se fue por culpa de la migra, a mi gran amor lo han confundido con un bandido, yo no he dormido, se volvió una pesadilla buscar el sueño en los Estados Unidos”.

A pesar de los retos, Becky G y Santana resaltan la resiliencia del inmigrante latino y el papel fundamental de la comunidad hispana en el tejido cultural del país: “las estrellas de su bandera las cosimos nosotros”.

La producción de Barrera y Santana brilla a lo largo del tema, con la inconfundible guitarra del legendario artista como espina dorsal que conecta toda la historia. El tema, que se perfila como un himno de pop/rock, convoca los sonidos de Latinoamérica entera en 3 minutos 38 segundos e incorpora a la banda de Santana, que aporta el sabor latino a través de timbales, congas, güiro y maracas, lo que le otorga vitalidad y tropicalidad al género.

Este es el tercer sencillo que Santana lanza de esta nueva era musical y da continuidad a las colaboraciones con estrellas mexicanas, como Grupo Frontera en “Me Retiro” y Carín León en “Velas”, ambos temas, también liderados por Barrera en la composición y la producción.

Becky G. (Suministrada / Univision)Yandel. (Suministrada / Univision)Farina. (Suministrada / Univision)
1 / 16 | En fotos: así lucieron los artistas a su llegada a los Premios Juventud. Becky G. (Suministrada / Univision) - Suministrada

Tags
Becky GCarlos Santana
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 29 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: