Carlos Santana y Becky G narran la experiencia migrante en “Mi Gran Amor”

El ícono global del rock, Carlos Santana, y la superestrella global Becky G se unieron en la imponente “Mi Gran Amor”, una canción que refleja la vida de millones de inmigrantes latinos en Estados Unidos.

El sencillo está disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales, a través de Sony Music Latin.

Escrito por el 29 veces ganador del Latin Grammy, Edgar Barrera, junto a Spreadlof, CASTA, Carlos Santana, Daniel Rondón y Becky G, el tema destaca por su calidad narrativa, que retrata la realidad de una parte de los 68 millones de inmigrantes latinos que viven en Estados Unidos, según el Pew Research Center.

El sencillo abre con un poderoso verso que sostiene todo el peso de la historia y sirve como la antesala perfecta: “un día normal en los Estados Unidos”.

Con la precisión de un ejercicio de antropología social y cultural, Becky G se convierte en la gran narradora de las historias que conforman este tema y reflejan la realidad de miles de latinos en Estados Unidos.

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Becky G da voz a esta mujer migrante latina que narra la vida diaria de millones de migrantes provenientes de toda Latinoamérica que llegan a Estados Unidos en busca del anhelado sueño americano: “Cuatro de la mañana, sale a la calle antes que el sol. En su país era abogado, aquí anda en chinga en la construcción”.

El punto álgido llega en el coro, plasmando una de las realidades más crudas de la migración: “esa mañana era una más, un día normal, no se imaginaba que ya no iba a volver, que en el trabajo iba a caer la migra, mi gran amor se fue por culpa de la migra, a mi gran amor lo han confundido con un bandido, yo no he dormido, se volvió una pesadilla buscar el sueño en los Estados Unidos”.

A pesar de los retos, Becky G y Santana resaltan la resiliencia del inmigrante latino y el papel fundamental de la comunidad hispana en el tejido cultural del país: “las estrellas de su bandera las cosimos nosotros”.

La producción de Barrera y Santana brilla a lo largo del tema, con la inconfundible guitarra del legendario artista como espina dorsal que conecta toda la historia. El tema, que se perfila como un himno de pop/rock, convoca los sonidos de Latinoamérica entera en 3 minutos 38 segundos e incorpora a la banda de Santana, que aporta el sabor latino a través de timbales, congas, güiro y maracas, lo que le otorga vitalidad y tropicalidad al género.

Este es el tercer sencillo que Santana lanza de esta nueva era musical y da continuidad a las colaboraciones con estrellas mexicanas, como Grupo Frontera en “Me Retiro” y Carín León en “Velas”, ambos temas, también liderados por Barrera en la composición y la producción.