Becky G, Joy y Julieta Venegas serán homenajeadas en el Especial Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026
La gala se transmitirá en vivo el jueves, 23 de abril, a las 9:00 p.m. por Telemundo
31 de marzo de 2026 - 3:57 PM
31 de marzo de 2026 - 3:57 PM
Telemundo y Billboard anunciaron a las superestrellas globales Becky G, Joy y Julieta Venegas como el primer grupo de homenajeadas de la cuarta edición del especial Billboard Mujeres Latinas de la Música que se transmitirá en vivo el jueves, 23 de abril, a las 9:00 p.m. exclusivamente por Telemundo, y en streaming a través de Peacock y la app de Telemundo.
El especial de dos horas es la única gala anual televisada que celebra a las artistas latinas que impulsan cambios positivos y promueven una mayor inclusión en la industria musical. En tan solo cuatro años, Billboard Mujeres Latinas de la Música se ha consolidado como una plataforma poderosa donde las intérpretes más destacadas de la música latina se reúnen para una noche extraordinaria de música y camaradería.
Este grupo de homenajeadas será distinguido con premios que reconocen sus contribuciones únicas:
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