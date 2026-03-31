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Becky G, Joy y Julieta Venegas serán homenajeadas en el Especial Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

La gala se transmitirá en vivo el jueves, 23 de abril, a las 9:00 p.m. por Telemundo

31 de marzo de 2026 - 3:57 PM

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Este grupo de homenajeadas será distinguido con premios que reconocen sus contribuciones únicas. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Telemundo y Billboard anunciaron a las superestrellas globales Becky G, Joy y Julieta Venegas como el primer grupo de homenajeadas de la cuarta edición del especial Billboard Mujeres Latinas de la Música que se transmitirá en vivo el jueves, 23 de abril, a las 9:00 p.m. exclusivamente por Telemundo, y en streaming a través de Peacock y la app de Telemundo.

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El especial de dos horas es la única gala anual televisada que celebra a las artistas latinas que impulsan cambios positivos y promueven una mayor inclusión en la industria musical. En tan solo cuatro años, Billboard Mujeres Latinas de la Música se ha consolidado como una plataforma poderosa donde las intérpretes más destacadas de la música latina se reúnen para una noche extraordinaria de música y camaradería.

Este grupo de homenajeadas será distinguido con premios que reconocen sus contribuciones únicas:

  • Becky G recibirá el premio “Impacto Global” por su capacidad excepcional para conectar con audiencias en todo el mundo, no solo a través de su música, sino también por su influencia positiva en la cultura popular. Con más de una década de trayectoria, ha pasado de ser una artista revelación a consolidarse como una estrella internacional, con éxitos que han dominado las listas globales, presentándose en algunos de los escenarios más importantes y en colaboración con artistas de distintos géneros y países. En las listas de Billboard, encabezó la lista de Hot Latin Songs durante diez semanas en 2022 con el éxito global “MAMIII” junto a Karol G, alcanzó el No. 1 en Latin Airplay con “Mayores” con Bad Bunny, además de destacarse en Hot Latin Songs y el Billboard Hot 100 con temas como “Shower”. Su influencia trasciende la música al ampliar su presencia como actriz y empresaria. Como una apasionada defensora de la representación latina, las comunidades inmigrantes, el empoderamiento femenino y la concienciación sobre la salud mental, Becky G lidera con autenticidad y propósito. A través de cada uno de sus proyectos, continúa elevando la cultura latina a nivel global mientras inspira a la próxima generación.
  • Joy Huerta de Jesse & Joy será homenajeada con el premio “Espíritu de Cambio”, que reconoce a artistas que promueven cambios positivos dentro de la música y más allá del entretenimiento. Con más de 20 años de trayectoria, Joy ha construido un legado extraordinario no solo como cantante y compositora galardonada, sino también como multiinstrumentista, productora y una voz firme en favor del cambio social. Ha utilizado constantemente su plataforma para defender los derechos de los inmigrantes, la igualdad LGBTQ+, el empoderamiento femenino, la lucha contra la violencia de género, y el bienestar animal. En las listas de Billboard, como parte de Jesse & Joy, ha logrado dos “Top 10″ en la lista Latin Airplay, lo que demuestra su impacto y alcance musical. A través de su música, su activismo y su compromiso inquebrantable con la inclusión y la justicia, Joy inspira el cambio y ejemplifica el verdadero espíritu de una artista que entiende el poder de su influencia para construir un mundo mejor.
  • La icónica Julieta Venegas será homenajeada con el premio “Excelencia Artística”, que reconoce a una artista cuya obra se distingue por su excepcional calidad, consistencia y una identidad creativa única. Con más de tres décadas en la música, Venegas ha definido el sonido del pop alternativo latino a través de una composición profundamente personal, un lirismo poético y su distintivo talento como multiinstrumentista, especialmente en el acordeón y el piano. En las listas de Billboard, ha logrado múltiples entradas en Top Latin Albums y Latin Pop Albums con éxitos como “Limón y sal”, que le otorgó su primer top 10 en la lista Top Latin Albums, junto a temas icónicos como “Me voy” y “Andar conmigo”, lo que subraya su impacto comercial y cultural duradero. En 2023, su última producción discográfica, “Tu historia”, recibió un Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop, y actualmente lidera la radio en México con su más reciente lanzamiento, “Tengo que contarte”, junto a Natalia Lafourcade. Más allá del éxito comercial, su verdadera huella radica en haber ampliado el espacio de la mujer cantautora dentro de la música latina, manteniendo el control creativo como compositora, productora e instrumentista, y demostrando que es posible sostener una carrera mainstream sin renunciar a la autenticidad. Su repertorio ha trascendido modas y tendencias, ha conectado con distintas generaciones y ha dejado una marca perdurable en la cultura musical.
La merenguera Olga Tañón fue la encargada de la apertura de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025.La cantante mexicana Ana Bárbara subió al escenario para comenzar a presentar a las Mujeres Latinas en la Música de Billboard 2025.Yaritza y Su Escencia y Ana Bárbara cerraron la ceremonia que honró a las pioneras de la música latina.
1 / 19 | Los mejores momentos de la tercera edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música. La merenguera Olga Tañón fue la encargada de la apertura de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025. - Telemundo
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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