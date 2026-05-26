Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Presidente del Gobierno catalán publica un “selfie” con Bad Bunny en la Sagrada Familia

El artista boricua dio comienzo a su gira por Europa el pasado fin de semana

26 de mayo de 2026 - 9:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha publicado este lunes en su perfil de Instagram un selfie con el cantante puertorriqueño Bad Bunny en la Sagrada Familia de Barcelona. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Barcelona- Salvador Illa, presidente del Gobierno de Cataluña (nordeste de España), publicó este lunes en su perfil de Instagram un selfie con el cantante puertorriqueño Bad Bunny en la Sagrada Familia de Barcelona.

RELACIONADAS

“Gracias por elegir Barcelona para empezar el Debí tirar más fotos World Tour en Europa”, comentó Illa en su mensaje en la red social.

Bad Bunny actuó en el Estadi Olímpic de Barcelona los pasados viernes y sábado, antes de ofrecer dos conciertos en Lisboa y otros 10 que tiene programados en Madrid, en el marco de su gira europea.

El cantante boricua quería visitar la basílica de la Sagrada Familia, cuya gigantesca Torre de Jesucristo será inaugurada oficialmente el próximo 10 de junio por el papa León XIV, y allí “se encontró” con el presidente Illa, indicaron fuentes de la Generalitat de Cataluña, que no precisaron cuándo se tomó la foto.

Justamente, la Sagrada Familia será uno de los escenarios de la visita a Barcelona del papa León XIV, que acudirá a la basílica para participar en el acto de conmemoración del centenario de la muerte de su constructor, el arquitecto Antoni Gaudí, y bendecir la Torre de Jesucristo, que mide 172.5 metros y que ha hecho de esta iglesia la más alta del mundo.

22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys26 y 27 de mayo- Lisboa, Portugal, Estádio da Luz22 de julio- Bruselas, Bélgica, King Baudouin Stadium
1 / 12 | Estos son los estadios en donde se presentará Bad Bunny en Europa. 22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys - Shutterstock
Tags
EspañaBad BunnyConciertos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 25 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: