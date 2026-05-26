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Actor de “Yo soy Betty, la fea” revela que sufrió abuso sexual en su infancia y adolescencia

La revelación del actor colombiano ocurrió durante de una conferencia sobre violencia sexual contra la población infantil

26 de mayo de 2026 - 8:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parte del Elenco de la novela "Yo soy Betty, la fea". (El Universal / GDA)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor Julio César Herrera, recordado por su papel como Freddy Stewart Contreras en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, estremeció al revelar por primera vez de forma pública que sufrió abuso sexual cuando era niño.

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Sus declaraciones se dieron el pasado miércoles, cuando la Fundación Lucerito y Cifras y Conceptos presentaron los resultados de su informe Protégeme Colombia: Un grito anual, sobre violencia sexual infantil en el país sudamericano, donde revelaron unas cifras alarmantes de estos casos.

El artista dio una charla al final de la socialización de los resultados, en la que reveló que él también había sido víctima de violencia sexual cuando era pequeño e invitó a los asistentes a gritar por todas las personas que han sufrido estos hechos.

En medio de la presentación de resultados, el actor mencionó que estas cifras las estaban sintiendo todos “en sus corazones”, e invitó a los asistentes a gritar “¡NO!” en rechazo a los casos de violencia sexual contra menores.

“Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia; y pues, si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de las palabras que dijo César, cada una de estas cifras”, dijo Herrera consternado.

En la publicación del actor, Cifras y Conceptos y la Fundación Lucerito escribieron: “Hoy damos el primer grito por los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Una iniciativa de la @luceritofundacion que nos invita a no guardar silencio frente al abuso sexual infantil y a convertir la conciencia en acción”.

Tags
Betty la feaActoresAbuso sexual
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