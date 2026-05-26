Actor de “Yo soy Betty, la fea” revela que sufrió abuso sexual en su infancia y adolescencia

Sus declaraciones se dieron el pasado miércoles, cuando la Fundación Lucerito y Cifras y Conceptos presentaron los resultados de su informe Protégeme Colombia: Un grito anual, sobre violencia sexual infantil en el país sudamericano, donde revelaron unas cifras alarmantes de estos casos.

El artista dio una charla al final de la socialización de los resultados, en la que reveló que él también había sido víctima de violencia sexual cuando era pequeño e invitó a los asistentes a gritar por todas las personas que han sufrido estos hechos.

En medio de la presentación de resultados, el actor mencionó que estas cifras las estaban sintiendo todos “en sus corazones”, e invitó a los asistentes a gritar “¡NO!” en rechazo a los casos de violencia sexual contra menores.

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“Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia; y pues, si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de las palabras que dijo César, cada una de estas cifras”, dijo Herrera consternado.