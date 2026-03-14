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Julieta Venegas debutará en la literatura con libro autobiográfico

La publicación estará disponible durante el mes de mayo

14 de marzo de 2026 - 2:36 PM

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Julieta Venegas (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cantante mexicana Julieta Venegas anunció que debutará en la literatura con “Norteña. Memorias del Comienzo”, un libro autobiográfico que llegará en mayo a las librerías de México, Argentina, Chile, Colombia y España.

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La artista compartió la noticia en redes sociales, donde explicó que se trata de un texto personal en el que explora sus primeros años de vida, su familia y el origen de su relación con la música.

“Quería buscar el origen de mi inquietud por hacer música, por escribir canciones. Un texto que vengo queriendo y a la vez no escribir, pero que fue avanzando a su ritmo”, detalló en una publicación en sus redes sociales.

Según Venegas, el libro funciona como una especie de “bitácora” que recorre desde sus recuerdos de infancia en Tijuana y Ciudad de México hasta el lanzamiento de su primer disco “Aquí” (1997) .

El proyecto está vinculado a su próximo álbum, también titulado “Norteña”, ya que ambos forman parte de un mismo ejercicio creativo de memoria, precisó la cantante.

“El disco es una recreación de mi memoria musical. El libro es una especie de bitácora(…) Aunque el disco y el libro no son lo mismo, juntos son parte de un proyecto de memoria, una manera de reencontrarme con lo que me formó”, compartió.

La obra será publicada por editoriales independientes en distintos países, entre ellas Almadía en México, y también estará disponible en formato digital y audiolibro.

Venegas, de 55 años, es una artista multipremiada con ocho Latin Grammy y un Grammy, considerada una de las principales referentes del pop latino y embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en México.

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Julieta Venegas
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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