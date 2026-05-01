Elsa y Elmar llega al Coca-Cola Music Hall este verano

La cantautora colombiana Elsa y Elmar se presentará en Puerto Rico el próximo 10 de julio de 2026 en el Coca-Cola Music Hall como parte de su exitosa gira internacional.

Elsa y Elmar, proyecto musical de Elsa Margarita Carvajal Peralta, nacida en Bucaramanga, Colombia, se ha consolidado como una de las voces más destacadas del pop alternativo latinoamericano gracias a su estilo “pop espiritual”, caracterizado por letras emotivas y sonidos experimentales.

Desde su debut con “Sentirnos Bien” y el álbum “Rey”, la artista ha construido una trayectoria que incluye nominaciones al Latin Grammy por producciones como “Eres Diamante, ya no somos los mismos” y “Palacio”. Este último marcó una nueva etapa creativa y la llevó a presentarse con localidades agotadas en importantes escenarios de México y Estados Unidos.

En 2025 acompañó a Morat en parte de su gira “Asuntos Pendientes”, mientras continuaba expandiendo su proyección internacional con su Palacio Tour.