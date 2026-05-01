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Elsa y Elmar llega al Coca-Cola Music Hall este verano

Los boletos ya están disponibles

1 de mayo de 2026 - 1:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cantante Elsa y Elmar. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cantautora colombiana Elsa y Elmar se presentará en Puerto Rico el próximo 10 de julio de 2026 en el Coca-Cola Music Hall como parte de su exitosa gira internacional.

Elsa y Elmar, proyecto musical de Elsa Margarita Carvajal Peralta, nacida en Bucaramanga, Colombia, se ha consolidado como una de las voces más destacadas del pop alternativo latinoamericano gracias a su estilo “pop espiritual”, caracterizado por letras emotivas y sonidos experimentales.

Desde su debut con “Sentirnos Bien” y el álbum “Rey”, la artista ha construido una trayectoria que incluye nominaciones al Latin Grammy por producciones como “Eres Diamante, ya no somos los mismos” y “Palacio”. Este último marcó una nueva etapa creativa y la llevó a presentarse con localidades agotadas en importantes escenarios de México y Estados Unidos.

En 2025 acompañó a Morat en parte de su gira “Asuntos Pendientes”, mientras continuaba expandiendo su proyección internacional con su Palacio Tour.

El concierto de Elsa y Elmar en Puerto Rico es una producción de José Dueño. Los boletos están disponibles a través de Ticketera.

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MúsicaConciertoCoca Cola Music Hall
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