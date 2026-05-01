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Así fue cómo encontraron un Oscar que se perdió

El premio de Pavel Talankin desapareció en un vuelo a Frankfurt

1 de mayo de 2026 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pavel Talankin, ganador del premio al largometraje documental por "Mr. Nobody against Putin", asiste al Baile de los Gobernadores tras los Oscar el 15 de marzo de 2026, en Los Ángeles. (John Locher)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Tras verse obligado a facturar su premio de la Academia en un vuelo transatlántico, el Oscar del reciente ganador Pavel Talankin desapareció antes de que una compañía aérea lo localizara dos días después.

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Talankin, que codirigió el ganador del mejor documental “Mr. Nobody Against Putin”, no esperaba tener que facturar su estatuilla en un vuelo del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York con destino a Fráncfort (Alemania) el miércoles. Pero un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte le dijo que no podía subir a bordo.

“En el aeropuerto, un agente de la TSA le paró y le dijo que el Oscar podía usarse como arma”, explicó el jueves por la noche el codirector de Talankin, David Borenstein, en un post en Instagram.

“Pavel no tenía bolsa para facturarlo, así que la TSA metió el Oscar en una caja y lo envió al fondo del avión”, añadió Borenstein. “Nunca llegó a Fráncfort”.

Después de que el anuncio de Borenstein provocara una protesta internacional, la compañía aérea Lufthansa declaró el viernes que había encontrado el Oscar perdido.

“Podemos confirmar que la estatua del Oscar ya ha sido localizada y está a salvo a nuestro cuidado en Frankfurt”, dijo la aerolínea en un comunicado. “Estamos en contacto directo con el huésped para organizar su devolución personal lo antes posible. Lamentamos sinceramente las molestias causadas y hemos pedido disculpas al propietario.”

Lufthansa añadió que “se está llevando a cabo una revisión interna de las circunstancias”.

En marzo, “Mr. Nobody Against Putin” ganó el Oscar al mejor documental, y el discurso de aceptación de Talankin y Borenstein proporcionó uno de los momentos más memorables de la ceremonia.

Talankin -el “Sr. Nadie” de la película- era profesor y director de actividades en una escuela de un pequeño pueblo de Rusia que grabó en vídeo las clases, cánticos y canciones de sus alumnos promoviendo la guerra de Putin en Ucrania. Sacó sus discos duros del país para colaborar con Borenstein, que vive y trabaja en Copenhague (Dinamarca).

Talankin, hablando en ruso a través de un traductor, dijo desde el escenario: “En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, detengan todas estas guerras ahora”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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