La alfombra roja de los Oscar termina en casa de una tiktoker tras hallarla en la basura

Cada año, la alfombra roja de los premios Oscar se convierte en símbolo de glamour y lujo, por donde desfilan las mayores estrellas del cine. Pero lo que para muchos es parte de la escenografía del evento, para otros puede convertirse en un verdadero tesoro.

Ese fue el caso de la tiktoker Paige Thalia, quien sorprendió en redes sociales al revelar que encontró parte de la alfombra roja de los Oscar 2026... en la basura, y decidió llevársela a su casa para decorar.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la creadora de contenido contó su aventura y admitió todo comenzó como una “pequeña misión” que se propuso apenas tres días antes de la ceremonia.

Pero su plan no fue del todo improvisado. Recordó que años atrás asistió a un evento posterior a los Oscar, donde observó cómo retiraban la alfombra alrededor de las 5 de la mañana. Ese detalle le dio la pista clave para llegar al lugar en el momento preciso.

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Según relató, el personal de seguridad le permitió tomar un trozo directamente de un contenedor de basura. En los videos, también mostró el tamaño real de las alfombras y admitió que no podía llevarse una pieza demasiado grande, por lo que buscó una más pequeña.

Tras la publicación, el video no tardó en viralizarse y muchos usuarios comenzaron a preguntarle si el contenedor seguía ahí, con la esperanza de conseguir una. Sin embargo, para entonces ya había desaparecido.