Sara Pastor lanza su primer libro “Las mujeres no caducan”, una invitación a romper etiquetas

La actriz, cantante, experta en proyección y comunicadora Sara Pastor postergó la creación de su primer libro ante el “susto” de convertirse en autora. Admite que escribir un libro era algo que respetaba grandemente y no fue hasta realizar la “terapia de choque” que Pastor dio el paso firme de presentar el primer libro, “Las mujeres no caducan”.

El miedo lo superó al tomar una decisión radical al comprometerse con una editorial antes de haber escrito una sola palabra. En semanas, logró completar el primer manuscrito.

El libro es una obra que nace más allá de la escritura, ya que lo hace desde un movimiento en el que que cuestiona las narrativas culturales sobre la mujer y su rol en la sociedad. Este movimiento nació en su podcast “Las mujeres no caducan”.

“Esto no es solo un libro, es un movimiento. Porque identifico una serie de preocupaciones que me ocupan en el sentido de que la narrativa aunque ha cambiado sigue en control hacia la mujer, porque nos siguen diciendo lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer”, afirmó la también empresaria.

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La presentación oficial del libro será el próximo 13 de mayo a las 6:00 p.m., en un evento abierto al público en The Bookmark. Pastor compartirá de cerca el mensaje que ha venido construyendo durante años a través de su podcast y conferencias.

Sara Pastor (Xavier Araújo)

La autora explicó que su motivación surge al observar como aunque el discurso sobre el empoderamiento femenino ha evolucionado, aún persisten etiquetas y expectativas que limitan la libertad de las mujeres.

“Nos siguen diciendo cómo tenemos que ser, qué significa el éxito y cuándo se nos pasa el tiempo. Eso no lo podemos permitir”, sostuvo la coach certificada.

En el libro “Las mujeres no caducan”, Pastor propone un enfoque desde el empoderamiento basado en la libertad de decidir. Donde la mujeres puedan determinar si quieren quedarse en casa, cambiar su rumbo profesional o atreverse a comenzar de nuevo a cualquier edad.

“La edad no me define. Mientras tenga algo que aportar, no voy a desaparecer”, aseguró Pastor, quien prefiere no decir su edad, precisamente para evitar las etiquetas.

El libro recoge además experiencias reales de mujeres que han enfrentado situaciones difíciles y que han logrado reinventarse. Esas historias, sumadas a reflexiones personales, buscan inspirar a quienes sienten que han sido “limitadas” por el tiempo o las circunstancias.

Uno de los pilares del libro es inspirado en el legado de su madre, a quien describió como una figura importante en su visión de liderazgo femenino. A través de las vivencias de su madre, en la guerra civil Española, Pastor rescata los valores como el perdón, la fortaleza y la importancia de que las mujeres se apoyen entre sí, en lugar de competir o criticarse en público.

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“Tenemos que dejar de ser nuestras propias enemigas. Nunca me vas a escuchar hablar de otra mujer de forma negativa”, expresó, enfatizando la necesidad de construir una comunidad más solidaria entre mujeres.

El libro incluye ejercicios y reflexiones prácticas que invitan al lector a evaluar su presente y tomar decisiones sin miedo. Para Pastor, uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas es que el miedo que paraliza y muchas veces se disfraza de excusas. “Prefiero equivocarme a vivir pensando en el ‘hubiera’”, puntualizó.

Con esta publicación, la actriz no solo comparte un mensaje, sino que abre la puerta a futuras entregas, ya que concibe este proyecto como una serie de libros.

“Quiero que las personas se den la oportunidad de revisar el momento que están viviendo y se atrevan a cambiar lo que las está frenando”, concluyó.

Screenshot (Suministrada)

Más sobre “Mujeres que no caducan”

- Tiene 150 páginas

- Está dedicado a su fenecida madre, Sara Jimeno de Torres

- Fue presentado el 26 de abril en la Feria Internacional del Libro (FILBO) en Bogotá, Colombia

- En Puerto Rico, será presentado el 13 de mayo a las 6:00 p.m., en The Bookmark, en San Patricio Plaza