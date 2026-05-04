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Blake Lively y Justin Baldoni ponen fin a su disputa por “It Ends With Us” con un acuerdo

En los últimos meses, el juez desestimó algunas de las reclamaciones legales de ambos actores

4 de mayo de 2026 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Blake Lively y Justin Baldoni. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

NUEVA YORK— Blake Lively y Justin Baldoni han acordado poner fin a su batalla legal por la conflictiva producción de su película de 2024 “It Ends With Us”.

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Las dos partes llegaron a un acuerdo el lunes sobre su disputa legal, antes de un juicio previsto por las denuncias de Lively de que Baldoni conspiró con publicistas para destruir de forma preventiva su reputación después de que ella lo acusara en privado de acosarla sexualmente en el set de la película.

En un comunicado conjunto, las partes señalaron: “Concienciar y generar un impacto significativo en la vida de las sobrevivientes de violencia doméstica, y de todas las personas sobrevivientes, es un objetivo que respaldamos. ... Nuestra sincera esperanza es que esto cierre este capítulo y permita que todas las personas involucradas sigan adelante de manera constructiva y en paz, incluido un entorno respetuoso en internet”.

Baldoni, quien dirigió la película y actuó en ella junto a Lively, había negado haberla acosado u orquestado una campaña de desprestigio. Sostuvo que las quejas sobre su conducta fueron inventadas por Lively como parte de un esfuerzo por tomar el control creativo de la película.

El acuerdo permitirá que ambas partes eviten un juicio que habría mostrado el lado más desagradable de Hollywood y que potencialmente habría derivado en más revelaciones perjudiciales para su imagen.

En los últimos meses, el juez desestimó algunas de las reclamaciones legales de ambos actores.

El juez Lewis J. Liman desestimó a principios de abril las denuncias de acoso sexual de Lively, al dictar que ella no podía seguir adelante con ellas bajo la ley federal porque era una contratista independiente y no una empleada cuando trabajó en la película.

El mismo juez había desestimado previamente una demanda en la que Baldoni y su productora, Wayfarer Studios, acusaban a Lively y a su esposo, el actor de “Deadpool” Ryan Reynolds, de difamación y extorsión.

“It Ends With Us”, una adaptación de la novela superventas de 2016 de Colleen Hoover, se estrenó en agosto de 2024 y superó las expectativas de taquilla.

En su demanda, Lively afirmó que, durante el rodaje, Baldoni hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia, violó límites físicos mientras filmaban una escena romántica y presionó para incluir desnudez, en contra de los deseos de Lively, durante una escena en la que su personaje daba a luz.

Baldoni negó haber hecho algo fuera del ámbito del proceso creativo normal de hacer una película.

El juez, en la decisión que desestimó las denuncias de acoso sexual, reconoció la complejidad del asunto y señaló que los artistas creativos “deben tener cierto margen para experimentar dentro de los límites de un guion acordado sin temor a que se les responsabilice por acoso sexual”.

El juicio iba a centrarse en la acusación de Lively de que Baldoni y el estudio tomaron represalias contra sus quejas de acoso sexual al contratar publicistas para poner al público en su contra. Sus abogados afirmaron que esa campaña incluyó la contratación de un “ejército digital” para publicar contenido negativo falso sobre Lively en plataformas de redes sociales, y el suministro de “contenido fabricado a reporteros desprevenidos”.

La demanda indicó que el propósito era “tomar represalias contra la Sra. Lively golpeando su imagen, perjudicando sus negocios y causando a su familia un grave daño emocional”.

Los abogados de Baldoni han sostenido que fue Lively quien manipulaba estratégicamente la imagen pública de Baldoni, en parte aprovechando la ayuda de sus amistades famosas.

Lively apareció en la película de 2005 “The Sisterhood of the Traveling Pants” y en la serie de televisión “Gossip Girl” de 2007 a 2012, además de protagonizar películas como “The Town” y “The Shallows”.

Baldoni protagonizó la comedia televisiva “Jane the Virgin”, dirigió la película de 2019 “Five Feet Apart” y escribió “Man Enough”, un libro que cuestiona las nociones tradicionales de la masculinidad.

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