De La Ghetto relató su noche varado en aeropuerto de Costa Rica: “Es difícil”
El artista urbano puertorriqueño estuvo acompañado de su esposa luego de que se le negara la entrada por falta de permiso
4 de mayo de 2026 - 2:26 PM
4 de mayo de 2026 - 2:26 PM
El cantante urbano De La Ghetto compartió su experiencia tras pasar la noche en el aeropuerto Juan Santamaría, luego de que el pasado viernes se le negara la entrada a Costa Rica debido a que debía portar un permiso de trabajo para artistas.
El puertorriqueño era parte de los invitados al Juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto, y estaba anunciado como el presentador de la actividad; sin embargo, la Dirección General de Migración y Extranjería emitió un rechazo a su ingreso.
En medio de la espera, el cantante pasó la noche del viernes y madrugada del sábado en el aeropuerto, a la expectativa de que la situación se resolviera, pero no fue así.
Por esa razón, publicó un video donde mostró lo sucedido junto a su esposa, Verónica Heredia. En la publicación escribió: “Después de pasar la noche en el aeropuerto, tengo que decir que es difícil y a veces imposible”.
El mensaje fue acompañado de dos fotografías donde se muestra a Heredia acostada en las butacas de la terminal aérea. Al final, De La Ghetto no logró entrar a Costa Rica y la actividad deportiva se realizó con normalidad, pero sin su presencia.
Cabe destacar que, tras su detención por las autoridades migratorias del país de Centroamérica, personas cercanas a su entorno y parte de su equipo de trabajo señalaron que la situación respondía a un posible acto de discriminación por su condición de artista urbano y a un presunto abuso de poder.
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