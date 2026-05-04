De La Ghetto relató su noche varado en aeropuerto de Costa Rica: “Es difícil”

El cantante urbano De La Ghetto compartió su experiencia tras pasar la noche en el aeropuerto Juan Santamaría, luego de que el pasado viernes se le negara la entrada a Costa Rica debido a que debía portar un permiso de trabajo para artistas.

El puertorriqueño era parte de los invitados al Juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto, y estaba anunciado como el presentador de la actividad; sin embargo, la Dirección General de Migración y Extranjería emitió un rechazo a su ingreso.

En medio de la espera, el cantante pasó la noche del viernes y madrugada del sábado en el aeropuerto, a la expectativa de que la situación se resolviera, pero no fue así.

Por esa razón, publicó un video donde mostró lo sucedido junto a su esposa, Verónica Heredia. En la publicación escribió: “Después de pasar la noche en el aeropuerto, tengo que decir que es difícil y a veces imposible”.

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El mensaje fue acompañado de dos fotografías donde se muestra a Heredia acostada en las butacas de la terminal aérea. Al final, De La Ghetto no logró entrar a Costa Rica y la actividad deportiva se realizó con normalidad, pero sin su presencia.