Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

De La Ghetto relató su noche varado en aeropuerto de Costa Rica: “Es difícil”

El artista urbano puertorriqueño estuvo acompañado de su esposa luego de que se le negara la entrada por falta de permiso

4 de mayo de 2026 - 2:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De La Ghetto (Suministrada)
Por La Nación Costa Rica / GDA

El cantante urbano De La Ghetto compartió su experiencia tras pasar la noche en el aeropuerto Juan Santamaría, luego de que el pasado viernes se le negara la entrada a Costa Rica debido a que debía portar un permiso de trabajo para artistas.

RELACIONADAS

El puertorriqueño era parte de los invitados al Juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto, y estaba anunciado como el presentador de la actividad; sin embargo, la Dirección General de Migración y Extranjería emitió un rechazo a su ingreso.

En medio de la espera, el cantante pasó la noche del viernes y madrugada del sábado en el aeropuerto, a la expectativa de que la situación se resolviera, pero no fue así.

Por esa razón, publicó un video donde mostró lo sucedido junto a su esposa, Verónica Heredia. En la publicación escribió: “Después de pasar la noche en el aeropuerto, tengo que decir que es difícil y a veces imposible”.

El mensaje fue acompañado de dos fotografías donde se muestra a Heredia acostada en las butacas de la terminal aérea. Al final, De La Ghetto no logró entrar a Costa Rica y la actividad deportiva se realizó con normalidad, pero sin su presencia.

Cabe destacar que, tras su detención por las autoridades migratorias del país de Centroamérica, personas cercanas a su entorno y parte de su equipo de trabajo señalaron que la situación respondía a un posible acto de discriminación por su condición de artista urbano y a un presunto abuso de poder.

Tags
De la GhettoReguetónCosta RicaMigración
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Costa Rica / GDA
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 4 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: