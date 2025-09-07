Inauguran cancha en La Perla gracias a De La Ghetto

La comunidad de La Perla, en el Viejo San Juan, tiene motivos para celebrar ante la inauguración oficial de su nueva cancha deportiva, gracias al exponente urbano De La Ghetto, responsable de una significativa aportación.

La apertura de la cancha representa un logro significativo para los residentes, quienes ven en este proyecto una oportunidad para el desarrollo social y cultural de niños, jóvenes y adultos.

El evento, realizado, ayer, sábado, contó con la participación de líderes comunitarios, vecinos y figuras invitadas que se unieron a la celebración con actividades deportivas, música y convivencia. Además se realizó un torneo de baloncesto inaugural con varios equipos de la comunidad.

Durante la ceremonia se entregó un reconocimiento especial al De La Ghetto, por su aportación a la remodelación de la cancha. Asimismo, se rindió homenaje póstumo a dos fenecidos residentes de la comunidad, que a través del recuerdo siguen siendo parte esencial de la historia y la identidad del barrio.

PUBLICIDAD

“Esta cancha es mucho más que cemento y pintura; es un símbolo de esperanza, de oportunidades y de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”, expresó uno de los portavoces comunitarios, en declaraciones escritas.

La remodelación del espacio forma parte de un esfuerzo colectivo por revitalizar áreas recreativas en comunidades históricas del país, promoviendo la sana convivencia, el deporte y el orgullo cultural de La Perla. La pintura inspirada en La Perla fue realizada por Bikismo, reconocido grafitero y muralista.

El otro proyecto cultural que se desarrolla este año en La Perla es la segunda etapa de revitalización urbana, cultural y turística gracias a la unión del sector privado, público, organizaciones sin fines de lucro y sus residentes.