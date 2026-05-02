Jovani Vázquez queda fuera de “Planeta Alofoke”

Lo que comenzó como una curiosidad viral nacida en las audiciones de “Idol Puerto Rico”, se transformó en el motor emocional de “Planeta Alofoke”. Jovani Vázquez, el autoproclamado “Niño Lindo”, demostró que detrás de sus excentricidades hay una vulnerabilidad que logró lo impensable: hacer llorar al mismo Santiago “Alofoke” Matías y conquistar las calles de Nueva York.

En un ecosistema lleno de tensiones y controversias, el boricua emergió como el participante que “cargó el programa”. Su llegada al “reality show” digital no solo trajo música y “frutas”, sino una autenticidad que rompió los esquemas del entretenimiento urbano tradicional al convertir cada una de sus misiones en un evento viral.

Lo cierto es que la vida de Vázquez ha estado marcada por los contrastes: desde la tragedia de su infancia hasta el brillo de las pantallas digitales. Durante su estancia en la plataforma de Alofoke Media Group, no solo buscó el éxito artístico, sino una conexión humana que su historia personal —marcada por la pérdida y la resiliencia— reclamó por años.

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Esta mañana, por otro lado, se dio a conocer que el tiempo de Orquis en “Planeta Alofoke” se acabó por votación del público en YouTube. Tras esto salvó a Vázquez, pero el juego dio un giro inesperado.

“Entró en función el Artículo 8 y Jovani Vázquez también quedó eliminado. Dos eliminaciones en un solo día. Aquí nadie está seguro…“, agregó la producción.

Más tarde, Vázquez apareció en las plataformas digitales del “reality show” para despedirse de la audiencia con el corazón en la mano.

“A pesar de la tristeza de tener que irse,se tomó un momento para despedirse de todos. Con palabras sinceras, bendijo a cada uno de los integrantes y dejó un mensaje claro… puso el proyecto en manos de Dios", agregaron.