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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jovani Vázquez queda fuera de “Planeta Alofoke”

Según la producción, entró en función el “Artículo 8″

2 de mayo de 2026 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La carrera de Jovani Vázquez comenzó en "Idol Puerto Rico". (Alexis Cedeño Laboy)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como una curiosidad viral nacida en las audiciones de “Idol Puerto Rico”, se transformó en el motor emocional de “Planeta Alofoke”. Jovani Vázquez, el autoproclamado “Niño Lindo”, demostró que detrás de sus excentricidades hay una vulnerabilidad que logró lo impensable: hacer llorar al mismo Santiago “Alofoke” Matías y conquistar las calles de Nueva York.

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En un ecosistema lleno de tensiones y controversias, el boricua emergió como el participante que “cargó el programa”. Su llegada al “reality show” digital no solo trajo música y “frutas”, sino una autenticidad que rompió los esquemas del entretenimiento urbano tradicional al convertir cada una de sus misiones en un evento viral.

Lo cierto es que la vida de Vázquez ha estado marcada por los contrastes: desde la tragedia de su infancia hasta el brillo de las pantallas digitales. Durante su estancia en la plataforma de Alofoke Media Group, no solo buscó el éxito artístico, sino una conexión humana que su historia personal —marcada por la pérdida y la resiliencia— reclamó por años.

Esta mañana, por otro lado, se dio a conocer que el tiempo de Orquis en “Planeta Alofoke” se acabó por votación del público en YouTube. Tras esto salvó a Vázquez, pero el juego dio un giro inesperado.

“Entró en función el Artículo 8 y Jovani Vázquez también quedó eliminado. Dos eliminaciones en un solo día. Aquí nadie está seguro…“, agregó la producción.

Más tarde, Vázquez apareció en las plataformas digitales del “reality show” para despedirse de la audiencia con el corazón en la mano.

“A pesar de la tristeza de tener que irse,se tomó un momento para despedirse de todos. Con palabras sinceras, bendijo a cada uno de los integrantes y dejó un mensaje claro… puso el proyecto en manos de Dios", agregaron.

Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores.Karla Álvarez- Influencer y modelo, fue panelista de “Jessica en punto”. También conocida por documentar en redes sociales su lucha contra la depresión tras sufrir ataques en redes sociales al ser acusada por error de haber hecho un comentario sobre la tragedia de Jet Set.Juan de Montreal- Humorista argentino, conocido por su fe cristiana y crear contenido de humor en Instagram para toda la familia junto a su esposa dominicana.
1 / 21 | Estos son: conoce a los primeros participantes de "Planeta Alofoke" . Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores. - Instagram
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Reality ShowsRepública DominicanaJovani Vázquez
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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