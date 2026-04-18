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“Me humillaron”: ¿Gallo The Producer se despide de “Planeta Alofoke”?

El creador de contenido boricua envió un fuerte mensaje a Santiago Matías

18 de abril de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gallo The Producer ha sabido utilizar cada crítica en una métrica de éxito. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En tiempos donde la viralidad instantánea es la orden del día, pocos nombres generan tanta división de opiniones en Puerto Rico como Gallo The Producer. Jonathann Rosario Ortiz, nombre de pila del creador de contenido es una figura controversial que ha sabido utilizar cada crítica en una métrica de éxito.

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El influencer fue uno de los confirmados para ingresar al “reality show” digital “Planeta Alofoke” cuyo estreno tuvo lugar el pasado 12 de abril. A pesar de ganarse el rechazo de gran parte de la audiencia dominicana, Rosario demostró que en el universo digital de Santiago Matías el conflicto es moneda de oro y logró posicionarse en el primer lugar de la tabla a base de gritos y confrontaciones.

Gallo The Producer, además, entró a “Planeta Alofoke” con una misión clara: poner el orgullo boricua en alto. Sin embargo, su paso por el “show” ha estado marcado por una tensión constante, no solo con sus compañeros, sino con la misma producción que lo llevó al proyecto.

Su aventura en la producción parece pender de un hilo. Entre ultimátums de Matías por falta de apoyo y el desprecio confeso del productor hacia las condiciones del campamento, el “gritón oficial” de la isla está a un paso de cerrar su capítulo en el “reality” más ambicioso del Caribe.

“El campeón indiscutible está de vuelta en el país. Traigan a Michael Flores que como Michael Flores es un pobretón, pues entonces que Michael Flores se encargue de venir a este tipo de cosas, pero yo no porque yo soy un tipo millonario. Tú le metes las cabras a toda esta gente que está aquí”, dijo el puertorriqueño.

Rosario aclaró que sus palabras iban dirigidas a Matías. Tras la burla de algunos de sus compañeros, el creador de contenido sostuvo que estaba listo para abandonar la competencia en ese momento.

“Mira, Santiago, yo no estoy aquí para que me falten el respeto. Yo estoy dispuesto, estuve dispuesto a meterle 55 días, pero que me humillen, hasta ahí. Miren esto, esto es una pocilga aquí, humilla a toda esta gente, pero a mí tú no me vas a humillar”, concluyó.

Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores.Karla Álvarez- Influencer y modelo, fue panelista de “Jessica en punto”. También conocida por documentar en redes sociales su lucha contra la depresión tras sufrir ataques en redes sociales al ser acusada por error de haber hecho un comentario sobre la tragedia de Jet Set.Juan de Montreal- Humorista argentino, conocido por su fe cristiana y crear contenido de humor en Instagram para toda la familia junto a su esposa dominicana.
1 / 21 | Estos son: conoce a los primeros participantes de "Planeta Alofoke" . Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores. - Instagram
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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