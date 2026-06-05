Un encuentro de coronas: las últimas tres Miss Universe juntas en Costa Rica
La histórica reunión estuvo conformada por Sheynnis Palacios, Victoria Kjær y Fátima Bosch
5 de junio de 2026 - 4:14 PM
5 de junio de 2026 - 4:14 PM
Costa Rica se convirtió en el escenario de un encuentro de reinas sin precedentes. Las últimas tres ganadoras de Miss Universe coincidieron por primera vez en el país centroamericano, en el marco de las actividades previas a la gala final de Miss Universo Costa Rica 2026.
La histórica reunión estuvo conformada por Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023; Victoria Kjær, Miss Universe 2024; y Fátima Bosch, Miss Universe 2025, quienes participaron en una agenda especial que incluyó un encuentro con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.
Las reinas llegaron al país para formar parte de la celebración del certamen nacional que culminará este 5 de junio con la elección de la nueva representante costarricense rumbo a Miss Universo 2026.
Cada una tendrá un rol destacado durante la gala final. Palacios será la encargada de conducir el evento junto a Omar Cascante, mientras que Kjær integrará el jurado oficial. Por su parte, Bosch asistirá como invitada especial de esta edición.
La cita también contará con la presencia de destacadas reinas internacionales como Emilia Dides, Miss Universo Chile 2024; Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024; y Jennifer Ventura, Miss Universo República Dominicana 2025, quienes se suman a una celebración que promete reunir a algunas de las figuras más importantes de los certámenes de belleza.
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