Un encuentro de coronas: las últimas tres Miss Universe juntas en Costa Rica

Costa Rica se convirtió en el escenario de un encuentro de reinas sin precedentes. Las últimas tres ganadoras de Miss Universe coincidieron por primera vez en el país centroamericano, en el marco de las actividades previas a la gala final de Miss Universo Costa Rica 2026.

La histórica reunión estuvo conformada por Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023; Victoria Kjær, Miss Universe 2024; y Fátima Bosch, Miss Universe 2025, quienes participaron en una agenda especial que incluyó un encuentro con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

Las reinas llegaron al país para formar parte de la celebración del certamen nacional que culminará este 5 de junio con la elección de la nueva representante costarricense rumbo a Miss Universo 2026.

Cada una tendrá un rol destacado durante la gala final. Palacios será la encargada de conducir el evento junto a Omar Cascante, mientras que Kjær integrará el jurado oficial. Por su parte, Bosch asistirá como invitada especial de esta edición.