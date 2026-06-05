La artista Merián Soto hará un “perfomance” en El Yunque

El programa ArteYUNQUE y el proyecto cultural theartwalkpr presentan “Ramificando”, un performance de la artista, coreógrafa y performera puertorriqueña Merián Soto, que se llevará a cabo el domingo 14 de junio de 2026, a las 3:00 p.m., en el centro de visitantes El Portal de El Yunque.

La presentación forma parte de RÍO (movimiento), programación multidisciplinaria comisionada de la exposición RÍO: Cuenca hidrográfica de El Yunque, actualmente en exhibición en El Portal.

Ramificando propone una experiencia performática que explora las conexiones entre cuerpo, paisaje y memoria a través de Branch Dance —práctica estético-somática desarrollada por Soto desde 2005— inspirada en las estructuras de ramificación presentes en árboles, ríos y la anatomía humana.

“A mí me llega este trabajo, yo trabajando en un bosque en Pensilvania, como para el 2005, que tuve una sabática. Me fui para el parque con el frío y todo, y fue un periodo como de reconectarme con mi propio cuerpo y sanarme yo misma. Yo estaba allí solita en el parque y un día agarré una rama y tuve una visión bien clara de que esto que yo estaba trabajando es una cosa bien sutil, tiene que ver con el contacto, la sensación de sentir el palo en la mano, toda la información que entra por los nervios y los receptores de la piel, de la mano, y como eso conecta con el cerebro sintiendo eso, todo ese caudal de información. al agarrar la rama, yo sentí una claridad, todo bien clarito, lo vi clarito y lo sentí clarito. Y de ahí pues he desarrollado ese trabajo”, explicó Soto en entrevista con El Nuevo Día.

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Dirigido por Soto en colaboración con Marion Ramírez, Ramificando reúne un elenco intergeneracional de bailarines y performers del archipiélago y la diáspora integrado por Ángel Blanco, Javier Cardona, Jaime Maldonado, Awilda Rodríguez Lora y la propia Marion Ramírez y Merián Soto. La presentación contará, además, con la participación de la violinista y performer española Mayte Olmedilla, y el vestuario será diseñado por María de Azúa.

“Es interesante, porque una de las cosas que estaba pensando mucho en eso en estos días es que es un trabajo de sanación, es decir, no es que yo lo hago para sanarme, porque yo soy artista, pero inevitablemente me siento mejor cuando hago la prueba. Y yo creo que todo el mundo que lo practica como que termina diciendo, ay mira que chévere, o mírame calme, o lo que sea, porque hay algo que buscar balance física y mentalmente nos lleva a balancear nuestro cuerpo, eso es inevitable”, sostuvo Soto.

La artista destacó que Branch Dance es una práctica accesible para quien quiera acercarse a ella. “Requiere desacelerarse, atender a los sentidos, observar la forma y el peso de las ramas, y escuchar cómo el cuerpo responde a ellas. Es un diálogo entre el tacto y la rama. En manos de intérpretes experimentados puede conducir a la virtuosidad de lo sutil: actos de equilibrio que sorprenden y relaciones entre cuerpos que mantienen al espectador en suspenso”, compartió.

Marion Ramírez, por su parte, compartió la alegría de presentarse en Puerto Rico con este concepto artístico.

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“La gestión no es entretener a la audiencia, es invitar a la audiencia a que entre en un espacio de observación, de contemplación. Cuando ella dice que la rama te pide ciertas cosas, le pide al bailarín que se comporte diferente. Cuando tú te conectas con eso, tiene que ver con el peso de la rama, la forma, la textura, el olor, cuán larga es, todos esos elementos en particular hacen que uno baile diferente, así que cada baile con ramas diferentes te van a pedir cosas diferentes”, compartió Ramírez.

“Este tipo de performance insiste en bajar la profundidad para poder respirar, recibir la energía de la naturaleza, ve a los bailarines trabajando con la naturaleza de esa forma, recuerda que somos naturaleza, que no estamos aquí para controlarla y destruirla, somos parte de, nuestro cuerpo no es diferente a las ramas y a las raíces”, continuó.

Para reservar espacio para Ramificando, las personas deben registrarse a través de la cuenta oficial de Instagram de ArteYUNQUE. El cupo es limitado. El evento es libre de costo.