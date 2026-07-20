Lanzan primer tráiler de “Avengers: Doomsday”

Marvel Studios lanzó el primer adelanto de "Avengers: Doomsday“, una de las cintas de la saga que más expectativa está causando entre los fanáticos de la franquicia, pues, en esta entrega, distintas dimensiones coalisionarán y héroes, de diferentes mundos, se aliarán por un bien común.

Han pasado siete años desde que se estrenó la última entrega de la saga, "Avengers: Endgame“, en la que los Vengadores se reúnen para combatir a Thanos en la conocida confrontación masival final.

Ahora y, por lo que muestra el tráiler de Marvel, no sólo los Vengadores tendrán que juntar fuerzas, sino que crearán un pacto con hérores de otros mundos.

En el primer vistazo de la cinta, que llegará a los cines en dicembre, se puede apreciar la presencia de los Cuatro Fantásticos, los X-Men y, por su puesto de los Vengadores, listos para enfrentarse a Doctor Doom (Robert Downey Jr.), quien, a pesar de no tener capacidades sobrenaturales, cuenta con una inteligencia taumatúrgica, que lo convierte en el villano más poderoso, de los tres Universos colisionados.

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“Algo se aproxima, algo que, quizá, no nos sea posible detener, antes de que acabe el día, tendremos que tomar una decisión inconcebible”, se escucha expresar al profesor X.

Thor -interpretado por Chris Hemsworth-, fundador de los Vengadores, es el encargado de hablar durante el encuentro con los equipos de superhérores:

“He luchado junto a muchos guerreros en mi vida, que eran más fuerte que todos nosotros juntos y ellos murieron, murieron enfrentando enemigos y fuerzas que, me generaron menos miedo, que esta, todo su sacrificio habrá sido en vano si no permanecemos unidos”.