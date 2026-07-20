Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de julio de 2026
89°Soleado
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lanzan primer tráiler de “Avengers: Doomsday”

La película llegará a las salas de cine en diciembre

20 de julio de 2026 - 4:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Avengers: Doomsday” llega a los cines en diciembre. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Marvel Studios lanzó el primer adelanto de "Avengers: Doomsday“, una de las cintas de la saga que más expectativa está causando entre los fanáticos de la franquicia, pues, en esta entrega, distintas dimensiones coalisionarán y héroes, de diferentes mundos, se aliarán por un bien común.

RELACIONADAS

Han pasado siete años desde que se estrenó la última entrega de la saga, "Avengers: Endgame“, en la que los Vengadores se reúnen para combatir a Thanos en la conocida confrontación masival final.

Ahora y, por lo que muestra el tráiler de Marvel, no sólo los Vengadores tendrán que juntar fuerzas, sino que crearán un pacto con hérores de otros mundos.

En el primer vistazo de la cinta, que llegará a los cines en dicembre, se puede apreciar la presencia de los Cuatro Fantásticos, los X-Men y, por su puesto de los Vengadores, listos para enfrentarse a Doctor Doom (Robert Downey Jr.), quien, a pesar de no tener capacidades sobrenaturales, cuenta con una inteligencia taumatúrgica, que lo convierte en el villano más poderoso, de los tres Universos colisionados.

“Algo se aproxima, algo que, quizá, no nos sea posible detener, antes de que acabe el día, tendremos que tomar una decisión inconcebible”, se escucha expresar al profesor X.

Thor -interpretado por Chris Hemsworth-, fundador de los Vengadores, es el encargado de hablar durante el encuentro con los equipos de superhérores:

“He luchado junto a muchos guerreros en mi vida, que eran más fuerte que todos nosotros juntos y ellos murieron, murieron enfrentando enemigos y fuerzas que, me generaron menos miedo, que esta, todo su sacrificio habrá sido en vano si no permanecemos unidos”.

El momento más inesperado del adelanto tiene lugar cuando Steve Rogers, el Capitán América (Chris Evans), aparece frente a Thor, quien, luego de decidir viajar en el pasado y, permanecer en él, vuelve para unirse a la alianza de los tres Universos.

Tags
AvengersX-MenRobert Downey Jr.Chris HemsworthMarvel
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: