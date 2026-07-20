Serbella apuesta ser la voz de la nueva generación del merengue

La cantante Serbella se siente muy cómoda en la piel de merenguera, tanto así que vaticina convertirse en la “nueva generación del merengue”.

La intérprete que se describe como dominicoboricua acaba de lanzar el tema “Te lo dejé pa’ ti” como parte de su primera producción discográfica, Serbella, álbum que salió al mercado en junio en una combinación de bachata y merengue.

El tema cuenta con la producción musical del reconocido productor Moisés Sánchez, quien le impartió un sonido contemporáneo sin perder la esencia del género tropical. El disco tiene tres bachatas y seis merengues.

“Este proyecto es una propuesta fresca del merengue. Quiero ser esa voz de la nueva generación del merengue. Los primeros temas del disco fueron en bachatas y merengue. Es un propuesta fresca y ha sido maravilloso grabar este tema y volver a cantar merengue nuevamente. Me siento cómoda y feliz. Es un género que me apasiona”, sostuvo Serbella, quien en la adolescencia fue parte del grupo “Las Bombones” y en desaparecido programa “El Show de las 12″.

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Con formación profesional en la ópera, Serbella encontró en el merengue el espacio perfecto para demostrar su versatilidad vocal.

El video del nuevo sencillo fue grabado en la residencia de playa Casa Mar, en Vega Baja. El video aprovecha la belleza de la costa para recrear una atmósfera veraniega, romántica y llena de color. La producción y dirección del audiovisual estuvieron a cargo de Natasha Hernández para RGS Entertainment Inc., compañía que representa a la artista.

El estreno del videoclip coincide con el regreso de la artista a Puerto Rico, luego de una intensa gira promocional por España, Miami y República Dominicana.

Tras el lanzamiento del video en Puerto Rico, Serbella visitará Colombia para promoción de su disco como parte de una estrategia para ampliar su presencia en el mercado latino.

Serbella enfatizó en que su deseo es mantener vigente el merengue y acercarlo a nuevas generaciones que gozan de la música tropical.