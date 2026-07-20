Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de julio de 2026
86°Soleado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Serbella apuesta ser la voz de la nueva generación del merengue

La canante estrenó el video del sencillo “Te lo dejé pa’ ti”

20 de julio de 2026 - 6:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante Serbella. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantante Serbella se siente muy cómoda en la piel de merenguera, tanto así que vaticina convertirse en la “nueva generación del merengue”.

RELACIONADAS

La intérprete que se describe como dominicoboricua acaba de lanzar el tema “Te lo dejé pa’ ti” como parte de su primera producción discográfica, Serbella, álbum que salió al mercado en junio en una combinación de bachata y merengue.

El tema cuenta con la producción musical del reconocido productor Moisés Sánchez, quien le impartió un sonido contemporáneo sin perder la esencia del género tropical. El disco tiene tres bachatas y seis merengues.

“Este proyecto es una propuesta fresca del merengue. Quiero ser esa voz de la nueva generación del merengue. Los primeros temas del disco fueron en bachatas y merengue. Es un propuesta fresca y ha sido maravilloso grabar este tema y volver a cantar merengue nuevamente. Me siento cómoda y feliz. Es un género que me apasiona”, sostuvo Serbella, quien en la adolescencia fue parte del grupo “Las Bombones” y en desaparecido programa “El Show de las 12″.

Con formación profesional en la ópera, Serbella encontró en el merengue el espacio perfecto para demostrar su versatilidad vocal.

El video del nuevo sencillo fue grabado en la residencia de playa Casa Mar, en Vega Baja. El video aprovecha la belleza de la costa para recrear una atmósfera veraniega, romántica y llena de color. La producción y dirección del audiovisual estuvieron a cargo de Natasha Hernández para RGS Entertainment Inc., compañía que representa a la artista.

El estreno del videoclip coincide con el regreso de la artista a Puerto Rico, luego de una intensa gira promocional por España, Miami y República Dominicana.

Tras el lanzamiento del video en Puerto Rico, Serbella visitará Colombia para promoción de su disco como parte de una estrategia para ampliar su presencia en el mercado latino.

Serbella enfatizó en que su deseo es mantener vigente el merengue y acercarlo a nuevas generaciones que gozan de la música tropical.

El video oficial de “Te lo dejé pa’ ti” está disponible en YouTube y en las principales plataformas digitales.

Tags
merengue
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: