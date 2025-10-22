Serbella quiere ser la voz de la bachata romántica en la isla

La cantautora dominicana Serbella Tejada se encuentra feliz y entusiasta con el apoyo recibido a sus dos sencillos bachateros “Rendida” y “Más”.

La intérprete que nació en la República Dominicana, pero creció en San Juan donde reside desde pequeña entiende que al fin consiguió darle voz al género de la bachata romántica que tanto le gusta sumado con la integración de otros géneros como es el merengue, balada y la salsa que también la definen como vocalista. Es por ello que en su primer álbum de estudio, Serbella tendrá canciones en los mencionados géneros en vías de mostrar su versatilidad, aunque acepta que la bachata le fascina.

Serbella comenzó en 1996 como integrante del grupo femenino de merengue “Las Bombones”. Bajo la producción de Freddy Méndez, productor que ha trabajado con Milly Quezada, Joseph Fonseca y Olga Tañón, hizo algunas versiones de clásicos como “Hacer el amor con otro” y “Usted se me llevó la vida” en merengue. Su rostro también es conocido por un tributo musical que le hizo a la cantante Ednita Nazario, sin embargo, desde hace un tiempo comenzó a trabajar de lleno en su proyecto musical con el deseo de cumplir el gran sueño de dar a conocer su talento y demostrar: “que no importa cuánto tome, uno debe hacer lo que el corazón dicte”.

PUBLICIDAD

Serbella estudió en la Universidad de Puerto Rico y fue parte del Teatro Lírico. En este tiempo hizo zarzuelas, óperas y musicales. No obstante la vida la llevó por otros rumbos profesionales, pero siempre la música estuvo presente y el sueño de completar una producción inédita nunca desvaneció.

Este año, pudo materializar su sueño con el lanzamiento de sencillo en solitario, “Rendida”, una bachata romántica que retrata la fragilidad de un amor que no supo permanecer, atrapado en la toxicidad y la falta de respeto.

“La bachata es algo que corre en mi sangre. Soy dominicana, pero he vivido siempre en Puerto Rico. Siempre quise coquetear con el género de la bachata para no olvidar mis raíces, pero no se me había dado hasta ahora al encontrarme con Moisés, siento que el momento es perfecto. Me siento cómoda, siento que mi voz se ajusta muy bien a la bachata sin perder la esencia de la música tropical”, sostuvo la cantante.

Serbella trabajó con el productor Moisés Sánchez para los arreglos musicales de “Rendida”, cuya letra es de de Naiz. El tema es una invitación para reflexionar sobre las heridas que dejan ciertas relaciones y la necesidad de sanar para renacer.

El videoclip de “Rendida” fue dirigido por Lowensky Natera y producido por LME Entertainment.

La segunda bachata es “Más”, lanzada hace dos semanas desde República Dominicana, donde grabó el video bajo la dirección de Lowensky Natera y producido por LME Entertainment.

“Estoy feliz con este tema. Es sabroso y al hacerlo desde República Dominicana me da una sensación pura del país”, acotó la cantante que participará en la edición 27 de la Parada Dominicana en Puerto Rico a celebrarse el 23 de noviembre.

PUBLICIDAD