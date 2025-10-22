Rauw Alejandro estrena “Silencio”, su primera bachata escrita por Romeo Santos
El artista boricua culmina con lleno total su gira “Cosa Nuestra World Tour” en Latinoamérica
22 de octubre de 2025 - 11:00 AM
Mientras se encuentra en la etapa final de su gira "Cosa Nuestra World Tour", Rauw Alejandro estrenó su sensual nuevo video musical “Silencio”, una colaboración con Romeo Santos, quien además escribió y produjo el tema.
La canción —su primera incursión oficial en la bachata— forma parte de su sexto álbum de estudio, "Cosa Nuestra: Capítulo 0″, de Sony Music Latin. En el videoclip, el artista puertorriqueño rinde homenaje al género y a su baile característico.
Un tributo moderno a los ritmos afrocaribeños, "Cosa Nuestra: Capítulo 0″ debutó en el número 3 del listado Top Latin Albums de Billboard.
El disco funciona como la precuela de su exitoso quinto álbum, "Cosa Nuestra", actualmente nominado a Álbum del Año en los Latin Grammy 2025 y finalista en los Premios Billboard de la Música Latina.
El artista cerrará su tour con cuatro funciones finales en Puerto Rico, culminando el 29 de noviembre.
