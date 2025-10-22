Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de octubre de 2025
79°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rauw Alejandro estrena “Silencio”, su primera bachata escrita por Romeo Santos

El artista boricua culmina con lleno total su gira “Cosa Nuestra World Tour” en Latinoamérica

22 de octubre de 2025 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Es mi primera bachata, mami, con sentimiento", es una de las estrofas de la nueva canción de Rauw Alejandro. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Mientras se encuentra en la etapa final de su gira "Cosa Nuestra World Tour", Rauw Alejandro estrenó su sensual nuevo video musical “Silencio”, una colaboración con Romeo Santos, quien además escribió y produjo el tema.

RELACIONADAS

La canción —su primera incursión oficial en la bachata— forma parte de su sexto álbum de estudio, "Cosa Nuestra: Capítulo 0″, de Sony Music Latin. En el videoclip, el artista puertorriqueño rinde homenaje al género y a su baile característico.

Un tributo moderno a los ritmos afrocaribeños, "Cosa Nuestra: Capítulo 0″ debutó en el número 3 del listado Top Latin Albums de Billboard.

El disco funciona como la precuela de su exitoso quinto álbum, "Cosa Nuestra", actualmente nominado a Álbum del Año en los Latin Grammy 2025 y finalista en los Premios Billboard de la Música Latina.

La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. Fanáticos siguieron el “dress code” al pie de la letra, llenando el Choliseo de looks inspirados en la década de 1960.Isaac Cuadrado y Naomi Rivera, dos fanáticos del reguetonero, que lograron ver y disfrutar del concierto.
1 / 41 | Un "showman" de pies a cabeza: Rauw Alejandro protagoniza su propia película en el Choliseo. La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. - Ramon "Tonito" Zayas

El artista cerrará su tour con cuatro funciones finales en Puerto Rico, culminando el 29 de noviembre.

Tags
Rauw AlejandrobachataRomeo Santos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: