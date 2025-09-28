Rauw Alejandro se desnuda y revoluciona las redes sociales

El exponente urbano Rauw Alejandro sorprendió hoy, domingo, a sus seguidores al despojarse de la ropa y mostrar algo más que su “carita linda”.

Las imágenes que muestran a la voz de “Silencio”, tal y como Dios lo trajo al mundo, fueron compartidas por el artista en sus redes sociales, causando revuelo entre sus fans. El artista urbano, voz de “Carita linda”, optó por taparse sus genitales con un coco para la sesión de fotos desde una playa. La publicación de dos fotos fue acompañada por “shhh” y emoji de la fruta.

La publicación en las redes sociales, cuenta con miles de mensajes. Una de las que reaccionó fue la “Diva” del reguetón Ivy Queen.

“Bendita sea la palma que dio ese coco. Porque semejante fruto solo podía venir de una obra maestra de la naturaleza. @rauwalejandro🌴🥥✨Like si tienes un coco con Rauw“, expresó la reguetonera.

Unas de las fanáticas de Rauw Alejandro reaccionó al comentario de Ivy Queen: “eres la voz de todo el corillo mamisonga“.

El reguetonero se presentó el jueves, 25 de septiembre en el Litoral de Mayagüez en un exclusivo y exitoso “Listening Experience” de su nuevo álbum “Cosa Nuestra: Capítulo 0”. El sexto álbum de estudio de Rauw Alejandro, a través de Sony Music Latin, contiene 14 canciones. El disco es un homenaje moderno a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña, en reverencia al Caribe y a nuestra cultura.