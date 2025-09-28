Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de septiembre de 2025
90°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rauw Alejandro se desnuda y revoluciona las redes sociales

Hasta Ivy Queen reaccionó a la nueva sesión de fotos del reguetonero

28 de septiembre de 2025 - 4:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rauw Alejandro lanzó su nuevo álbum "Cosa nuestra: Capítulo 0". (Marco Perretta)
El cantante Rauw Alejandro lanzó su nuevo álbum "Cosa nuestra: Capítulo 0". (Marco Perretta) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El exponente urbano Rauw Alejandro sorprendió hoy, domingo, a sus seguidores al despojarse de la ropa y mostrar algo más que su “carita linda”.

RELACIONADAS

Las imágenes que muestran a la voz de “Silencio”, tal y como Dios lo trajo al mundo, fueron compartidas por el artista en sus redes sociales, causando revuelo entre sus fans. El artista urbano, voz de “Carita linda”, optó por taparse sus genitales con un coco para la sesión de fotos desde una playa. La publicación de dos fotos fue acompañada por “shhh” y emoji de la fruta.

La publicación en las redes sociales, cuenta con miles de mensajes. Una de las que reaccionó fue la “Diva” del reguetón Ivy Queen.

Bendita sea la palma que dio ese coco. Porque semejante fruto solo podía venir de una obra maestra de la naturaleza. @rauwalejandro🌴🥥✨Like si tienes un coco con Rauw“, expresó la reguetonera.

Unas de las fanáticas de Rauw Alejandro reaccionó al comentario de Ivy Queen: “eres la voz de todo el corillo mamisonga“.

El reguetonero se presentó el jueves, 25 de septiembre en el Litoral de Mayagüez en un exclusivo y exitoso “Listening Experience” de su nuevo álbum “Cosa Nuestra: Capítulo 0”. El sexto álbum de estudio de Rauw Alejandro, a través de Sony Music Latin, contiene 14 canciones. El disco es un homenaje moderno a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña, en reverencia al Caribe y a nuestra cultura.

Rauw Alejandro comenzó su "listening party" en Mayagüez, bailando bomba. "Cosa Nuestra: Capítulo 0" llega respaldado por cuatro sencillos previos, incluido el éxito neo-bomba “Carita Linda”, que alcanzó el No. 1 en Latin Airplay y Latin Pop Airplay. Los fanáticos llegaron desde temprano para disfrutar de una variedad de experiencias antes del "Listening party" de Rauw Alejandro.
1 / 17 | Así fue el "listening party" de Rauw Alejandro en el Litoral de Mayagüez . Rauw Alejandro comenzó su "listening party" en Mayagüez, bailando bomba. - Suministrada
Tags
Rauw AlejandroIvy Queenfotografía
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 28 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: