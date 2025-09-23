Opinión
23 de septiembre de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rauw Alejandro sorprende bailando bomba en Santurce

El artista urbano encendió la rumba en la Terraza de Bonanza

23 de septiembre de 2025 - 9:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rauw Alejandro estuvo bailando bomba la Terraza de Bonanza. (Stephanie Rojas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Lo que era un lunes más de repique, tambores y mucho ritmo en la Terraza de Bonanza en Santurce se convirtió en una noche inesperada para los asistentes. Y es que el exponente urbano Rauw Alejandro sorprendió anoche al llegar al establecimiento para mostrar sus dotes de bailarín al ritmo de la bomba. Todos los lunes hay música en vivo en el local.

Rauw Alejandro está a punto de lanzar su nuevo álbum de estudio "Cosa Nuestra: Capítulo 0″, el próximo viernes, 26 de septiembre y como preámbulo al estreno se encuentra en su patria. En la noche del lunes, asistió al establecimiento santurcino para tener un acercamiento en vivo con la bomba.

Precisamente la nueva producción del artista urbano va a tener una mezcla de ritmos de house, bomba y plena, entre otros sonidos afrocaribeños. El sencillo lanzado este mes fue “GuabanSexxx”, inspirado en la diosa taína de las tormentas y el caos.

La nueva producción llega como la precuela de su anterior disco y con el que rendirá homenaje a sus raíces.

“El eco de Caribe y nuestros ancestros tienen nuestra atención. Ahora sí estamos listos para ver y escuchar…. Bienvenidos al “Capítulo 0” de Cosa Nuestra”, se lee en la publicación del boricua en su Instagram. El artista urbano adelantó ayer parte de lo que sonará en su álbum.

Para el oeste

Rauw Alejandro por su parte llegará este jueves, 25 de septiembre a la Sultana del oeste para ofrecer una experiencia inmersiva de su nuevo álbum, Cosa Nuestra: Capítulo 0, en el Litoral de Mayagüez. Los fanáticos tendrán la oportunidad única de escuchar por primera vez el álbum antes de su lanzamiento oficial en voz del artista urbano.

Una vez culmine esa etapa promocional la voz de “Santa” se prepara para su regreso al “Choliseo”, donde cerrará con broche de oro la gira “Cosa Nuestra”, con cuatro funciones programadas para finales de noviembre.

Tags
Rauw AlejandroColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
