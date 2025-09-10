Rauw Alejandro llega con “Guabansexxx”: adelanto de su nuevo álbum “Cosa Nuestra: Capítulo 0”

Luego de presentarse nuevamente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como uno de los invitados más esperados durante la residencia de Bad Bunny —en la función número 27—, el reguetonero Rauw Alejandro reveló el lanzamiento de un nuevo tema musical.

¡Finalmente! Explosivo junte de Bad Bunny y Rauw Alejandro Muchos fanáticos lo esperaban y llegó el momento en el Coliseo de Puerto Rico.

Cabe destacar que, tras su aparición en “Yo no me quiero ir de aquí”, comenzaron a aparecer varios billboards con una imagen que incluye un símbolo taíno, lo que despertó rumores de que podría tratarse de la portada de su próximo disco. Este símbolo, de hecho, se distingue sutilmente en el arte de la nueva canción.

“Guabansexxx”, de Rauw Alejandro. (Instagram)

Según compartió en su canal de difusión en WhatsApp, el tema —titulado “Guabansexxx”— será publicado el miércoles, 10 de septiembre de 2025.

Para sus fanáticos, se trata de un adelanto de lo que podrán esperar en su próximo álbum de estudio, que llevará por nombre “Cosa Nuestra: Capítulo 0” y que se espera sea lanzado antes de su regreso al “Choliseo”, donde cerrará con broche de oro la gira “Cosa Nuestra”, con cuatro funciones programadas para finales de noviembre.

PUBLICIDAD

“El eco de Caribe y nuestros ancestros tienen nuestra atención. Ahora sí estamos listos para ver y escuchar…. Bienvenidos al “Capítulo 0” de Cosa Nuestra”, se lee en la más reciente publicación del boricua en su Instagram, donde se le ve bailando bomba al ritmo de los barriles.

El pasado 4 de septiembre, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nombre de pila del artista, fue reconocido con el Premio Herencia Hispana durante una gala celebrada en Washington D.C., donde reiteró su deseo de honrar sus raíces y “poner la bandera de la cultura latina bien en alto”.

“Estoy con mucha alegría, estoy con mi gente llevando nuestra bandera en alto, nuestra cultura también. No tan solo yo, sino todas las personas que han pasado por aquí. Para mí es un honor y se trata de eso, de seguir como persona, como artista. Y nada, tratar de dar mi granito de arena, a lo mejor de mí, y poner la cultura arriba”, indicó a EFE antes de recibir el galardón en la categoría “Visión”.