Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
81°ligeramente nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rauw Alejandro quiere poner la bandera de la cultura latina “bien en alto”

El artista boricua fue reconocido con el premio Herencia Hispana

5 de septiembre de 2025 - 9:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante urbano Rauw Alejandro en su tour Cosa Nuestra en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico. (Stephanie Rojas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante y compositor puertorriqueño, Rauw Alejandro, quiere poner la bandera de la cultura latina “bien en alto” por lo que considera “un honor” ser reconocido este jueves con el premio Herencia Hispana en una gala en Washington DC, donde compartirá escenario con importantes figuras del arte en Estados Unidos y Latinoamérica.

RELACIONADAS

“Estoy con mucha alegría, estoy con mi gente llevando nuestra bandera en alto, nuestra cultura también. No tan solo yo, sino todas las personas que han pasado por aquí”, dijo a EFE horas antes de recibir el galardón en la categoría “Visión”.

El popular artista insistió en la importancia de representar una cultura que forma parte de la identidad de miles de personas, sobre todo en Estados Unidos.

La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. Fanáticos siguieron el “dress code” al pie de la letra, llenando el Choliseo de looks inspirados en la década de 1960.Isaac Cuadrado y Naomi Rivera, dos fanáticos del reguetonero, que lograron ver y disfrutar del concierto.
1 / 41 | Un "showman" de pies a cabeza: Rauw Alejandro protagoniza su propia película en el Choliseo. La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. - Ramon "Tonito" Zayas

“Para mí es un honor y se trata de eso, de seguir como persona, como artista. Y nada, tratar de dar mi granito de arena, a lo mejor de mí, y poner la cultura arriba”, indicó.

Rauw Alejandro fue honrado por “su aporte innovador a la música latina y su impacto global”, en los premios entregados cada año por la Fundación Herencia Hispana (HHF, en inglés).

El también productor y compositor, que presentó en 2024 su quinto álbum “Cosa Nuestra”, adelantó que prepara un nuevo proyecto titulado “Cosa Nuestra: Capítulo 0”, con el que quiere seguir mostrando sus raíces caribeñas.

“Estamos de tour, gracias a Dios, estamos girando con ‘Cosa Nuestra’. Todavía no terminamos hasta final de año y por ahí viene, por ahí viene el “Capítulo 0”, lo que pasó un poquito antes de Cosa Nuestra y seguimos divirtiéndonos y haciendo música”, adelantó.

Reconocido entre los exponentes más populares del género urbano latino, Rauw Alejandro ganó un Latin Grammy y tiene cuatro nominaciones al Grammy, además de recibir dos Premios Billboard de la Música Latina y dos Premios Lo Nuestro.

Los Premios a la Herencia Hispana cuentan con el apoyo de más de 40 instituciones nacionales que trabajan en favor de la comunidad latina y reconocen los logros, la visión y el orgullo cultural de latinas y latinos en Estados Unidos.

Este 2025 además serán reconocidos la icónica Gloria Trevi, los actores Cheech Marín, y Rosie Pérez, la empresaria Julissa Prado y el periodista Félix Contreras.

Linda Ronstadt, Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra y Selena Gómez están entre los galardonados en ediciones anteriores.

La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. Fanáticos siguieron el “dress code” al pie de la letra, llenando el Choliseo de looks inspirados en la década de 1960.Isaac Cuadrado y Naomi Rivera, dos fanáticos del reguetonero, que lograron ver y disfrutar del concierto.
1 / 41 | Un "showman" de pies a cabeza: Rauw Alejandro protagoniza su propia película en el Choliseo. La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. - Ramon "Tonito" Zayas
Tags
Rauw AlejandroculturaPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: