Rauw Alejandro recibirá el Premio a la Herencia Hispana 2025

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro será reconocido con el Premio a la Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión.

El homenaje se llevará a cabo el 4 de septiembre de 2025 en el Teatro Warner, en Washington D.C., y será transmitido a nivel nacional por PBS. La distinción resalta su aporte a la música latina y su impacto global.

“Como artista en constante movimiento, Rauw Alejandro representa la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da”, expresó Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Fundación Herencia Hispana (HHF, por sus siglas en inglés). “Su trabajo no solo es música, es un movimiento que reafirma lo que los artistas latinos significan para el mundo”.

Por su parte, el intérprete de “Cosa Nuestra” expresó que este proyecto ha sido su manera de representar a Puerto Rico, su cultura y su gente. “Cada detalle, los beats, los visuales, los bailes reflejan parte de nuestras raíces y nuestra unión con otras culturas hermanas. Me llena de orgullo seguir elevando nuestra historia y vibra desde un lugar especial”, dijo Rauw Alejandro, quien adelantó que su nuevo proyecto, “Capítulo 0″, busca mostrar “no solo a Puerto Rico, sino la esencia completa del Caribe”.

1 / 41 | Un "showman" de pies a cabeza: Rauw Alejandro protagoniza su propia película en el Choliseo. La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. - Ramon "Tonito" Zayas

Desde su debut en 2020 con "Afrodisíaco" —6x Platino por la RIAA—, Rauw Alejandro ha acumulado elogios de la crítica y ha roto barreras en listas de popularidad y plataformas de streaming. Su segundo álbum, "Vice Versa" (2021), debutó en el primer lugar de las listas latinas de Billboard y Apple Music, y fue incluido en las listas de mejores producciones del año por The New York Times, Rolling Stone, NPR y Billboard.

A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras como Pharrell Williams, Shakira y Selena Gomez. Su más reciente producción, “Cosa Nuestra” (2024), debutó en el número uno de Apple Music y Spotify a nivel global, y alcanzó el primer lugar en la lista de Álbumes Latinos de Billboard y el sexto puesto en el Billboard 200.

Los Premios a la Herencia Hispana (HHAs) fueron creados por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y cuentan con el respaldo de más de 40 instituciones nacionales que trabajan en favor de la comunidad latina. Además de honrar trayectorias sobresalientes, los HHAs sirven como punto de partida para la misión anual de la HHF enfocada en educación, fuerza laboral, impacto social y liderazgo.