Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
13 de agosto de 2025
89°bruma
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rauw Alejandro recibirá el Premio a la Herencia Hispana 2025

El cantante, que recibirá la distinción en la categoría Visión, también anunció el título de su próximo proyecto

13 de agosto de 2025 - 12:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cantante urbano Rauw Alejandro. (Stephanie Rojas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro será reconocido con el Premio a la Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión.

RELACIONADAS

El homenaje se llevará a cabo el 4 de septiembre de 2025 en el Teatro Warner, en Washington D.C., y será transmitido a nivel nacional por PBS. La distinción resalta su aporte a la música latina y su impacto global.

“Como artista en constante movimiento, Rauw Alejandro representa la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da”, expresó Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Fundación Herencia Hispana (HHF, por sus siglas en inglés). “Su trabajo no solo es música, es un movimiento que reafirma lo que los artistas latinos significan para el mundo”.

Por su parte, el intérprete de “Cosa Nuestra” expresó que este proyecto ha sido su manera de representar a Puerto Rico, su cultura y su gente. “Cada detalle, los beats, los visuales, los bailes reflejan parte de nuestras raíces y nuestra unión con otras culturas hermanas. Me llena de orgullo seguir elevando nuestra historia y vibra desde un lugar especial”, dijo Rauw Alejandro, quien adelantó que su nuevo proyecto, “Capítulo 0″, busca mostrar “no solo a Puerto Rico, sino la esencia completa del Caribe”.

La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. Fanáticos siguieron el “dress code” al pie de la letra, llenando el Choliseo de looks inspirados en la década de 1960.Isaac Cuadrado y Naomi Rivera, dos fanáticos del reguetonero, que lograron ver y disfrutar del concierto.
1 / 41 | Un "showman" de pies a cabeza: Rauw Alejandro protagoniza su propia película en el Choliseo. La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. - Ramon "Tonito" Zayas

Desde su debut en 2020 con "Afrodisíaco" —6x Platino por la RIAA—, Rauw Alejandro ha acumulado elogios de la crítica y ha roto barreras en listas de popularidad y plataformas de streaming. Su segundo álbum, "Vice Versa" (2021), debutó en el primer lugar de las listas latinas de Billboard y Apple Music, y fue incluido en las listas de mejores producciones del año por The New York Times, Rolling Stone, NPR y Billboard.

A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras como Pharrell Williams, Shakira y Selena Gomez. Su más reciente producción, “Cosa Nuestra” (2024), debutó en el número uno de Apple Music y Spotify a nivel global, y alcanzó el primer lugar en la lista de Álbumes Latinos de Billboard y el sexto puesto en el Billboard 200.

Los Premios a la Herencia Hispana (HHAs) fueron creados por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y cuentan con el respaldo de más de 40 instituciones nacionales que trabajan en favor de la comunidad latina. Además de honrar trayectorias sobresalientes, los HHAs sirven como punto de partida para la misión anual de la HHF enfocada en educación, fuerza laboral, impacto social y liderazgo.

Por primera vez en su "Cosa Nuestra Tour", Rauw Alejandro contó con la presencia de Laura Pausina para acompañarlo en el tema "Se Fue". La química y complicidad entre los artistas, fue evidente desde el primer momento en que aparecieron juntos en tarima. El público pudo disfrutar ambas voces en un momento único para la gira del puertorriqueño. Laura Pausini también dijo algunas palabras en italiano y se despidió con un "gracias, te adoro, amigo" para Rauw.
1 / 8 | "Es la primera vez que la cantamos juntos": Laura Pausini se une a Rauw Alejandro en su gira por Europa . Por primera vez en su "Cosa Nuestra Tour", Rauw Alejandro contó con la presencia de Laura Pausina para acompañarlo en el tema "Se Fue". La química y complicidad entre los artistas, fue evidente desde el primer momento en que aparecieron juntos en tarima. - SuministradaMarco Perretta

Tags
Rauw Alejandro
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 13 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: