Demandan a Rauw Alejandro por supuesto uso no autorizado de unos “samples”

El exponente urbano puertorriqueño, Rauw Alejandro, enfrenta una demanda por supuestamente utilizar unos “samples”, (fragmentos de grabaciones), de algunas canciones de DJ Playero en su álbum discográfico “Saturno”, sin contar con las licencias correspondientes y la autorización.

Según publicó Billboard, la demanda fue presentada el pasado, jueves 21 de agosto por el sello discográfico, BM Records. La demanda no es presentada por DJ Playero, sino por BM Records.

La empresa discográfica se describe como propietaria de gran parte del catálogo de DJ Playero, (Pedro Gerardo Torruellas). DJ Playero junto a otros productores musicales son referentes del género urbano, por ser pioneros en el reguetón y en el llamado “underground”.

El sello discográfico con sede en Florida alega que al menos cuatro canciones del disco Saturno, contienen “samples” sin las licencias correspondientes, entre ellas “De Carolina”, “Punto 40″, “Panties y Brasieres” y “Dejau’”.

La demanda reclama hasta $150,000 por daños y perjuicios por cada canción supuestamente infringida.

“En ningún momento, ninguno de los demandados obtuvo una licencia válida para samplear las obras de Playero en Saturno“, escribió el abogado que representa a BM Records, de acuerdo a la información publicada por Billboard.