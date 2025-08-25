Opinión
25 de agosto de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Demandan a Rauw Alejandro por supuesto uso no autorizado de unos “samples”

BM Records reclama hasta $150,000 por cuatro canciones del disco “Saturno”

25 de agosto de 2025 - 5:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante urbano Rauw Alejandro. (Stephanie Rojas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El exponente urbano puertorriqueño, Rauw Alejandro, enfrenta una demanda por supuestamente utilizar unos “samples”, (fragmentos de grabaciones), de algunas canciones de DJ Playero en su álbum discográfico “Saturno”, sin contar con las licencias correspondientes y la autorización.

RELACIONADAS

Según publicó Billboard, la demanda fue presentada el pasado, jueves 21 de agosto por el sello discográfico, BM Records. La demanda no es presentada por DJ Playero, sino por BM Records.

La empresa discográfica se describe como propietaria de gran parte del catálogo de DJ Playero, (Pedro Gerardo Torruellas). DJ Playero junto a otros productores musicales son referentes del género urbano, por ser pioneros en el reguetón y en el llamado “underground”.

El sello discográfico con sede en Florida alega que al menos cuatro canciones del disco Saturno, contienen “samples” sin las licencias correspondientes, entre ellas “De Carolina”, “Punto 40″, “Panties y Brasieres” y “Dejau’”.

La demanda reclama hasta $150,000 por daños y perjuicios por cada canción supuestamente infringida.

“En ningún momento, ninguno de los demandados obtuvo una licencia válida para samplear las obras de Playero en Saturno“, escribió el abogado que representa a BM Records, de acuerdo a la información publicada por Billboard.

El artista, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el particular.

Tags
Rauw AlejandroDemanda
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Entretenimiento
