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“Objetivo Fama” anuncia las audiciones en Puerto Rico para su octava temporada

La producción ya inició su proceso de selección mediante audiciones digitales

11 de junio de 2026 - 2:10 PM

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El venezolano Dionicio Matos ganó la séptima temporada de "Objetivo Fama". (Suministrada / Wilfred Omar)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Para quienes han soñado con cantar en un gran escenario y demostrar su talento, esta es la oportunidad de dar el paso. “Objetivo Fama” anunció el inicio de sus audiciones presenciales en Puerto Rico para seleccionar a los participantes de su esperada octava temporada.

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Tras el triunfo del venezolano Dionicio Matos en la pasada edición, una nueva generación de talentos tendrá la oportunidad de ingresar a la emblemática casa estudio y competir por conquistar al público en galas semanales transmitidas por Telemundo y Estrella TV.

La producción ya inició su proceso de selección mediante audiciones digitales y ahora continúa con la fase presencial en la isla, dirigida a personas de 18 años o más, sin límite de edad, que deseen demostrar su talento vocal y su presencia artística frente a las cámaras.

Desde su estreno, “Objetivo Fama” se ha consolidado como una de las plataformas más importantes de desarrollo artístico en la televisión hispana, sirviendo como punto de partida para numerosos talentos de la música latina.

La octava temporada promete continuar ese legado al reunir participantes de distintos orígenes en una experiencia intensa donde el talento, la disciplina y el respaldo del público serán determinantes para avanzar en la competencia.

La producción invita a todos los aspirantes a formar parte de esta nueva edición y demostrar que tienen lo necesario para ser la próxima gran voz de la música latina.

Fechas y lugares de audición

San Juan

Colegio Universitario de San Juan

180 Ave. José Oliver, San Juan, PR 00918

Sábado, 13 de junio

8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Ponce

Hard Rock Cafe Ponce – Hotel Aloft Ponce

Carretera PR-2 Km. 228.9, Ponce, PR 00717

Sábado, 20 de junio

8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Requisitos para participar

Además, deberán presentar:

  • Identificación válida (licencia de conducir, pasaporte u otra identificación oficial).
  • Fotografía 2x2.
  • Documento que valide residencia o estatus legal (pasaporte de Estados Unidos, certificado de nacimiento, Green Card, tarjeta de Seguro Social o certificado de naturalización).
  • Memoria USB con al menos tres canciones en formato MP3 listas para interpretar.
  • Solicitud de audición iniciada y firmada.
La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. Dionicio Matos, Cristian Diana, Yancy Abríl y Sheila Miranda interpretaron "Mejor que ayer" de Diego Torres.Además, un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 23 | Talento, intensidad y emoción: lo que ocurrió en la gran final de Objetivo Fama. La gran final de la séptima edición de Objetivo Fama comenzó con todos los finalistas cantando juntos por última vez en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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