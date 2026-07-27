Emma Roberts y Cody John se casaron en Idaho

La actriz Emma Roberts, de 35 años, contrajo matrimonio el pasado sábado con el actor Cody John, de 36, en una residencia privada en Sun Valley, Idaho.

Según fotografías publicadas por Page Six, la tía de la novia, Julia Roberts, y su esposo, Danny Moder, asistieron a la boda al aire libre.

Emma, quien lució un vestido blanco hecho a medida por Monique Lhuillier y un largo velo blanco, desfiló hasta el altar de la mano a su hijo Rhodes.

Por su lado, Cody vistió un traje marrón con camisa blanca y zapatos de color negro.

En diciembre de 2022, la pareja hizo pública su relación compartiendo en Instagram una foto tomados de la mano.