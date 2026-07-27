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¿Cuál fue la película más vista en el fin de semana?

El filme alcanza una recaudación de $639 millones

27 de julio de 2026 - 8:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cineasta británico Christopher Nolan ha optado por un reparto lleno de estrellas en el filme “The Odyssey”. (Melinda Sue Gordon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La película “The Odyssey”, de Cristopher Nolan, se mantiene por segunda semana consecutiva como líder de taquilla y alcanza una recaudación de 639 millones de dólares en todo el mundo, uno de los estrenos con más éxito de 2026.

La taquilla solo ha caído un 30 % respecto a la semana de su estreno -la mayoría de “blockbusters” experimenta una caída del 50 %-, señala el portal especializado Variety.La recaudación se reparte entre 286.3 millones de dólares en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y 353.2 en el resto de mercados, según datos de la web Box Office Mojo.

La producción, basada en el poema épico atribuido a Homero, está protagonizada por Matt Damon en el papel de Ulises, rey de Ítaca, y narra su viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya.

Damon encabeza un gran reparto estelar que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.’The Odyssey’ ha sido todo un fenómeno en IMAX.

Este fin de semana 48 millones de dólares proceden de cines con esta tecnología. Las entradas para las salas IMAX de 70 mm están prácticamente completas hasta septiembre en Estados Unidos y Canadá, señala Variety.

Esta semana, ‘The Odyssey’ no ha tenido apenas competencia, pero el próximo fin de semana se estrena ‘Spider-Man: Brand New Day’.En los siguientes puestos, la adaptación a acción real de ‘Moana’ se mantiene en el segundo lugar y acumula 228 millones de recaudación en todo el mundo, seguido de ‘Toy Story 5’, que la semana pasada rebasó los 1,000 millones de dólares de recaudación mundial y alcanza esta semana 1,022 millones de dólares.

’Hadestown: The Musical’, que solo se ha estrenado en Norteamérica, entra en la cuarta posición con 9.7 millones de dólares de recaudación, y ‘Minions & Monsters’ alcanza los 411 millones de dólares de recaudación mundial.

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CineMatt DamonHollywood
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