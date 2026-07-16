Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de julio de 2026
80°Bruma
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

“The Odyssey” está a la altura de su leyenda: es una “experiencia completa”

El cineasta Christopher Nolan sorprende con el clásico de Homero por su escala y su humanidad

16 de julio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de "The Odyssey". (Suministrada (Universal Pics.))
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

La adaptación de Christopher Nolan de “The Odyssey” posiciona la obra de Homero en dos narrativas paralelas. Una de ellas sigue a Odiseo (Matt Damon) intentando regresar a su reino tras una década de guerra en Troya. En la otra, su hijo (Tom Holland) y su esposa (Anne Hathaway) luchan por impedir la caída de Ítaca mientras esperan el ansiado regreso de su rey.

RELACIONADAS

Estreno

Disponible exclusivamente en cines desde el 16 de julio.

Lo bueno

Con esta película, el director Nolan reafirma su manejo magistral del medio cinematográfico y su habilidad para crear un balance sublime e inesperado entre recursos artísticos de polaridades opuestas. La escala es monumental, pero el cineasta se las ingenia para anclar cada una de sus secuencias en una humanidad íntima y tangible. Su atención al detalle para que todo registre en una realidad visceral no le impide lograr momentos fenomenales que dependen completamente de magia y fantasía. En esta película eso incluye secuencias con cíclopes, sirenas, brujas, maleficios y una en particular donde el protagonista recibe predicciones catastróficas sobre su futuro en el medio del infierno.

Para los que han seguido su filmografía por las últimas dos décadas no debería ser una sorpresa que "The Odyssey" sea extraordinaria. Aun así, el filme se las ingenia para sostener su ambición monumental como cineasta sin abandonar su contrato fundamental con el público. Esta definitivamente es una película que entretiene, pero al perfeccionar todas sus destrezas como director y guionista, Nolan transforma su adaptación de la obra de Homero en una experiencia completa y monumental para los sentidos, el intelecto y el corazón.

Un tsunami de superlativos no le haría justicia al valor trascendental de su colaboración con el director de fotografía Hoyte van Hoytema ("Tenet", “Dunkirk”, “Interstellar”). Cada encuadre es un acto de magia. De la misma forma, el uso calibrado de la partitura de Ludwig Goransson ("Sinners", “Oppenheimer”) es el arma secreta que exalta los juegos constantes del director con la acción paralela y la temporalidad. Esto último es concretado sin exasperar al espectador por el excelente trabajo de la edición de Jennifer Lame ("Oppenheimer", "Marriage Story")

El elenco de la película está a la altura del talento monumental detrás de la cámara con Damon, Hathaway, Samantha Morton y John Leguizamo dando las interpretaciones más destacadas. Aún así, el trabajo de Zendaya en el rol de Atenea merece una mención especial. Con muy poco tiempo en pantalla, la actriz logra algo hipnótico y melancólico que carga con toda la fuerza artística del filme. Un rol protagónico en el próximo filme de Nolan sería un todo un evento.

Independientemente, la estrella más grande aquí es Nolan, quien por fin logra un filme que explora a profundidad su preocupación con el abismo que hay entre el corazón y el intelecto en un lienzo cinematográfico fenomenal.

Matt Damon (Odiseo) - El rey de Ítaca y artífice de la estratagema del caballo de Troya que puso fin a la guerra; el largo viaje de Ulises de vuelta a casa para recuperar su reino y reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, a quien dejó cuando era un bebé, es el eje central del poema.De izquierda a derecha: Mia Goth en el papel de Melantho y Anne Hathaway en el de Penélope. Mia Goth es una sirviente de la reina Penélope. Penélope, la reina de Ítaca, lleva 20 años esperando el regreso de su marido, Odiseo, mientras más de 100 hombres (los pretendientes) se han instalado en el palacio, comiendo su comida y bebiendo su vino, con la esperanza de que ella se case con uno de ellos. Además, ha sido objeto de debate durante miles de años, un personaje enigmático sobre el que cada generación proyecta sus propias opiniones.Himesh Patel, desde la izquierda, Robert Pattinson, Tom Holland, Matt Damon, John Leguizamo y Benny Safdie. John Leguizamo (Eumeo) - Un porquero de Ítaca que sigue siendo fiel a Odiseo, incluso cuando muchos ya han perdido la esperanza de que regrese.
1 / 7 | Una guía de los personajes de "The Odyssey", de Christopher Nolan. Matt Damon (Odiseo) - El rey de Ítaca y artífice de la estratagema del caballo de Troya que puso fin a la guerra; el largo viaje de Ulises de vuelta a casa para recuperar su reino y reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, a quien dejó cuando era un bebé, es el eje central del poema. - Melinda Sue Gordon

Lo Malo

Me resulta problemático colocarlo en el bloque que señala los elementos negativos de la película, dado que su actuación es extremadamente efectiva. Aún así, Robert Pattinson logra ser el único del elenco estelar que no se limita a un solo matiz para su interpretación. El actor claramente se deleita en su función antagónica, pero en ciertas escenas se acerca demasiado al tipo de sobreactuación que caracteriza a un actor interpretando a un villano de James Bond.

Puntuación 5/5

Tags
Matt DamonAnne HathawayTom HollandChristopher NolanPelículasUniversal Pictures
ACERCA DEL AUTOR
Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: