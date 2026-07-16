“The Odyssey” está a la altura de su leyenda: es una “experiencia completa”

La adaptación de Christopher Nolan de “The Odyssey” posiciona la obra de Homero en dos narrativas paralelas. Una de ellas sigue a Odiseo (Matt Damon) intentando regresar a su reino tras una década de guerra en Troya. En la otra, su hijo (Tom Holland) y su esposa (Anne Hathaway) luchan por impedir la caída de Ítaca mientras esperan el ansiado regreso de su rey.

Estreno

Disponible exclusivamente en cines desde el 16 de julio.

Lo bueno

Con esta película, el director Nolan reafirma su manejo magistral del medio cinematográfico y su habilidad para crear un balance sublime e inesperado entre recursos artísticos de polaridades opuestas. La escala es monumental, pero el cineasta se las ingenia para anclar cada una de sus secuencias en una humanidad íntima y tangible. Su atención al detalle para que todo registre en una realidad visceral no le impide lograr momentos fenomenales que dependen completamente de magia y fantasía. En esta película eso incluye secuencias con cíclopes, sirenas, brujas, maleficios y una en particular donde el protagonista recibe predicciones catastróficas sobre su futuro en el medio del infierno.

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Para los que han seguido su filmografía por las últimas dos décadas no debería ser una sorpresa que "The Odyssey" sea extraordinaria. Aun así, el filme se las ingenia para sostener su ambición monumental como cineasta sin abandonar su contrato fundamental con el público. Esta definitivamente es una película que entretiene, pero al perfeccionar todas sus destrezas como director y guionista, Nolan transforma su adaptación de la obra de Homero en una experiencia completa y monumental para los sentidos, el intelecto y el corazón.

Un tsunami de superlativos no le haría justicia al valor trascendental de su colaboración con el director de fotografía Hoyte van Hoytema ("Tenet", “Dunkirk”, “Interstellar”). Cada encuadre es un acto de magia. De la misma forma, el uso calibrado de la partitura de Ludwig Goransson ("Sinners", “Oppenheimer”) es el arma secreta que exalta los juegos constantes del director con la acción paralela y la temporalidad. Esto último es concretado sin exasperar al espectador por el excelente trabajo de la edición de Jennifer Lame ("Oppenheimer", "Marriage Story")

El elenco de la película está a la altura del talento monumental detrás de la cámara con Damon, Hathaway, Samantha Morton y John Leguizamo dando las interpretaciones más destacadas. Aún así, el trabajo de Zendaya en el rol de Atenea merece una mención especial. Con muy poco tiempo en pantalla, la actriz logra algo hipnótico y melancólico que carga con toda la fuerza artística del filme. Un rol protagónico en el próximo filme de Nolan sería un todo un evento.

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Independientemente, la estrella más grande aquí es Nolan, quien por fin logra un filme que explora a profundidad su preocupación con el abismo que hay entre el corazón y el intelecto en un lienzo cinematográfico fenomenal.

1 / 7 | Una guía de los personajes de "The Odyssey", de Christopher Nolan. Matt Damon (Odiseo) - El rey de Ítaca y artífice de la estratagema del caballo de Troya que puso fin a la guerra; el largo viaje de Ulises de vuelta a casa para recuperar su reino y reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, a quien dejó cuando era un bebé, es el eje central del poema. - Melinda Sue Gordon 1 / 7 Una guía de los personajes de "The Odyssey", de Christopher Nolan Matt Damon (Odiseo) - El rey de Ítaca y artífice de la estratagema del caballo de Troya que puso fin a la guerra; el largo viaje de Ulises de vuelta a casa para recuperar su reino y reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, a quien dejó cuando era un bebé, es el eje central del poema. Melinda Sue Gordon Compartir

Lo Malo

Me resulta problemático colocarlo en el bloque que señala los elementos negativos de la película, dado que su actuación es extremadamente efectiva. Aún así, Robert Pattinson logra ser el único del elenco estelar que no se limita a un solo matiz para su interpretación. El actor claramente se deleita en su función antagónica, pero en ciertas escenas se acerca demasiado al tipo de sobreactuación que caracteriza a un actor interpretando a un villano de James Bond.