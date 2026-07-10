Matt Damon (Odiseo) - El rey de Ítaca y artífice de la estratagema del caballo de Troya que puso fin a la guerra; el largo viaje de Ulises de vuelta a casa para recuperar su reino y reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, a quien dejó cuando era un bebé, es el eje central del poema.

Personaje por personaje: esta es la guía completa para entender “The Odyssey”. Matt Damon (Odiseo) - El rey de Ítaca y artífice de la estratagema del caballo de Troya que puso fin a la guerra; el largo viaje de Ulises de vuelta a casa para recuperar su reino y reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, a quien dejó cuando era un bebé, es el eje central del poema.

1 / 7 | Personaje por personaje: esta es la guía completa para entender “The Odyssey”. Matt Damon (Odiseo) - El rey de Ítaca y artífice de la estratagema del caballo de Troya que puso fin a la guerra; el largo viaje de Ulises de vuelta a casa para recuperar su reino y reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, a quien dejó cuando era un bebé, es el eje central del poema. - Melinda Sue Gordon

NUEVA YORK — ¿No has vuelto a leer “La Odisea” desde la escuela? No te preocupes, no hace falta ser licenciado en clásicas para entender la adaptación de Christopher Nolan. Uno de sus principales objetivos era hacerla accesible y cercana al público actual.

“Es algo de lo que todos sabemos un poco; algunos sabemos mucho al respecto y otros no sabemos nada”, declaró Nolan a The Associated Press. “Estamos rodando la película pensando en toda esa variedad de relaciones que la gente tiene con este texto fundamental de esta increíble historia”.

Pero, por si acaso, aquí tienes una pequeña guía sobre quién interpreta a quién en “La Odisea”. La película se estrena en los cines el 17 de julio.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Matt Damon en el papel de Odiseo, a la izquierda, y a Zendaya en el de Atenea, en una escena de «La Odisea». (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP) (Melinda Sue Gordon)

El rey de Ítaca y artífice de la estratagema del caballo de Troya que puso fin a la guerra; el largo viaje de Ulises de vuelta a casa para recuperar su reino y reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, a quien dejó cuando era un bebé, es el eje central del poema.

PUBLICIDAD

“Es un protagonista muy complejo, lo cual me encanta, y Chris revela el cómo y el porqué a su manera; al final de la película, muchas cosas quedan claras, lo que explica en gran medida su comportamiento al principio”, afirmó Damon. “Creo que, para una historia de tal envergadura, es maravilloso tener en el centro a un personaje tan humano. Desde luego, no es perfecto. Y está viviendo con las consecuencias de sus actos. Y eso es lo que determina su comportamiento”.

Anne Hathaway (Penélope)

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra, de izquierda a derecha, a Mia Goth en el papel de Melantho y a Anne Hathaway en el de Penélope, en una escena de «La Odisea». (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP) (Melinda Sue Gordon)

Penélope, la reina de Ítaca, lleva 20 años esperando el regreso de su marido, Odiseo, mientras más de 100 hombres (los pretendientes) se han instalado en el palacio, comiendo su comida y bebiendo su vino, con la esperanza de que ella se case con uno de ellos. Además, ha sido objeto de debate durante miles de años, un personaje enigmático sobre el que cada generación proyecta sus propias opiniones.

“Probablemente sea el personaje más conocido que he interpretado nunca. Pero solo la conocemos hasta donde alcanza nuestra vista”, afirmó Hathaway. “No quería negar nada de lo que la gente hubiera podido sentir alguna vez respecto a Penélope, que era, ya sabes, la imagen de la modestia, un modelo de paciencia, todas esas cosas. Pero un modelo no es una persona. Así que pensé: “Vale, admitamos que así es como el mundo la ve. ¿Quién es ella cuando nadie la está mirando?”

Tom Holland (Telémaco)

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Tom Holland en el papel de Telémaco en una escena de «La Odisea». (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP) (Melinda Sue Gordon)

Telémaco, el único hijo de Odiseo, no ha visto a su padre desde que era un bebé. Ahora que ya es mayor y ante la amenaza cada vez más acuciante de los pretendientes, emprende su propio viaje para recabar más información sobre su padre desaparecido. Estas dos búsquedas conforman dos narrativas paralelas en la película, que, según Nolan, es en parte una historia de “regreso a casa” y en parte una historia de “paso a la madurez”.

PUBLICIDAD

“Hay momentos en los que parece que estás en una especie de montaña rusa de acción y aventura, pero él no sacrifica en absoluto la emotividad y la intimidad entre nuestros personajes”, afirmó Holland.

Aunque Telémaco aún no ha conocido a su padre como adulto, Holland añadió: “A lo largo de toda la película se percibe una conexión auténtica entre nosotros dos”.

Robert Pattinson (Antinoo)

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Robert Pattinson en el papel de Antinoo, en una escena de «La Odisea». (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP) (Melinda Sue Gordon)

En el poema, hay 108 pretendientes que compiten por la mano de Penélope (y por el trono de Ítaca), entre ellos Antinoo, quien en la película es el principal antagonista en el frente interno. Nolan afirmó que Pattinson dio rienda suelta a “su Alan Rickman interior” para interpretar el papel.

“En lo que realmente se centró fue en esta idea de su relación con Telémaco. No deja de decirle a Telémaco: “Voy a ser tu padrastro, seré tu papá”. Era la base de una villanía tan fascinantemente espeluznante y divertida", dijo Nolan. “Me encanta cómo Rob se basó en cosas del mundo real, en verdades reales sobre su personaje y sobre quién es, y en la naturaleza cobarde de todo ello. Creo que la cobardía es una de las cosas más difíciles de interpretar para los actores, sobre todo para las estrellas de cine”.

Zendaya (Athena)

Atenea, la diosa de “la artesanía, la guerra y la sabiduría” e hija de Zeus, se le aparece a Odiseo de vez en cuando a lo largo de la historia.

“Me preguntaba cómo dar vida a lo que es, ya sabes, una diosa”, dijo Zendaya riendo. “Pero creo que gran parte de ello estaba en la historia y en la forma en que él la cuenta. Creo que es la humanidad que hay en ella y el hecho de aportar ese elemento más humano a esta idea de una diosa, pero también lo que representan para Odiseo en esta historia. Las lecciones que le enseñan y el motivo por el que ella se presenta como lo hace y en los momentos en que lo hace, creo que, en última instancia, le están enseñando una lección y guiándole a través de algo que es muy difícil”.

PUBLICIDAD

Lupita Nyong’o (Helena y Clitemnestra)

La ganadora del Óscar interpreta tanto a Helena, reina de Esparta y dueña del “rostro que hizo zarpar mil naves”, casada con Menelao, como a su hermana Clitemnestra, casada con Agamenón.

“Él (Nolan) mencionó su interés por contar esta historia y por no eludir en absoluto el coste de la guerra, sino investigarlo y explorarlo a fondo; y, en ese sentido, en cuanto al personaje de Helen, es como si se supiera que ella es la causa de esta guerra. ¿Es eso realmente cierto?“, dijo Nyong’o. “¿Cómo es su vida después de la guerra? Me encanta que podamos vislumbrar eso y que realmente lleguemos a ver el coste de todo: la rabia, el resentimiento, la culpa, la vergüenza, la decepción y el tener que soportarlo todo".

Charlize Theron (Calypso)

Odiseo, una ninfa de la mitología griega, pasa una larga temporada de su viaje de regreso a casa con ella en la isla de Ogigia. Sus motivos han sido objeto de un intenso debate a lo largo de los años.

John Leguizamo (Eumeo)

Un porquero de Ítaca que sigue siendo fiel a Odiseo, incluso cuando muchos ya han perdido la esperanza de que regrese.

“Él (Nolan) me dijo que era el personaje más leal de la literatura occidental”, dijo Leguizamo. “Y yo pensé: “Vaya, vale, eso es mucha responsabilidad”“.

En la película, Eumeo está casi ciego, lo cual, según Leguizamo, es un guiño a Homero, de quien algunos historiadores creen que era ciego.

Jon Bernthal (Menelao)

El rey de Esparta y esposo de Helena, quien le cuenta a Telémaco lo que recuerda de Odiseo de cuando lucharon juntos en la Guerra de Troya.

PUBLICIDAD

Benny Safdie (Agamenón)

El rey de Micenas, esposo de Clitemnestra y comandante del ejército griego durante la Guerra de Troya

Samantha Morton (Circe)

Una poderosa hechicera que se encuentra con Odiseo y sus hombres durante su viaje de vuelta a casa.

Himesh Patel (Euríloco)

El segundo al mando de Odiseo, que le acompaña en muchos de los obstáculos que se encuentran en su viaje a Ítaca, desde la cueva del cíclope hasta el Hades.

“En “Tenet”, aparecí un momento y, ya sabes, piloté —o conduje— un avión hasta un edificio y luego me fui… En cambio, en esta película, estuve allí junto a Matt, ya sabes, casi durante todo el rodaje", dijo Patel. “Es, en cierto modo, el papel más exigente físicamente que he interpretado nunca”.

Elliot Page (Sinon)

Sinón, un personaje de la mitología griega que aparece en la “Eneida”, es un veterano de la Guerra de Troya.

Bill Irwin (Cíclope)

El hijo de Poseidón también se encuentra con Odiseo y sus hombres durante su viaje de vuelta a casa. Nolan y la diseñadora de producción Ruth De Jong se inspiraron en el cuadro de Francisco de Goya “Saturno devorando a su hijo” para el diseño, pero fue el actor (responsable también de los robots de “Interstellar”) quien ayudó a dotar al personaje de alma.

“No sabíamos cómo íbamos a conseguirlo. Sabíamos que íbamos a necesitar todos los recursos posibles, desde animatrónica hasta marionetas, pasando por los gráficos por ordenador. Pero yo sabía que necesitaba a un intérprete que lo analizara a fondo y nos ayudara a dar con el diseño adecuado, a descubrir cómo viviría y se movería este personaje, y todo eso”, dijo Nolan. “Él no trata al cíclope como si fuera simplemente un monstruo. Y eso es algo que he aprendido mucho del trabajo de mi amigo Guillermo del Toro a lo largo de los años. Ya sabes, Guillermo es alguien cuya principal lección, creo, en su obra es que un monstruo nunca es solo un monstruo”.

PUBLICIDAD

Mia Goth (Melantho)

Un sirviente de la reina Penélope.

Corey Hawkins (Polybus)