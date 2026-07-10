“Este es apenas el comienzo”: Carlos José Torres presenta a su hijo Lucas Daniel
El presentador de “Pégate al mediodía”, de Wapa TV, se convirtió en padre hace una semana
10 de julio de 2026 - 11:18 AM
10 de julio de 2026 - 11:18 AM
El presentador de televisión Carlos José Torres pasa actualmente por un momento muy feliz en su vida, luego de convertirse en padre de un niño, al que llamaron Lucas Daniel. Razón por la cual el talento del programa “Pégate al mediodía”, de Wapa TV, quiso compartir con sus seguidores en las redes sociales las primeras fotos oficiales del pequeño nacido hace una semana.
“Hay momentos que uno espera toda la vida. Y después están esos que, cuando llegan, cambian todo para siempre. Hoy queremos presentarles a quien vino a transformarnos la vida: Lucas Daniel Torres Acevedo”, escribió Torres dentro de un ‘post’ en la que aparecían imágenes junto con Jaidelys Acevedo, su pareja y madre del bebé. “Llegaste para enseñarnos una nueva forma de amar y para recordarnos que las cosas más importantes de la vida no se pueden explicar con palabras, solo se sienten”, explicó Torres. “Le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para guiarte, la paciencia para enseñarte y el amor para caminar siempre a tu lado. Este es apenas el comienzo de la aventura más hermosa de nuestras vidas. Te amamos, hijo. Bienvenido a casa”.
Hace poco más de un año, el presentador perdió, junto a su pareja, a una pareja de gemelas, Amaia y Aylanna, mientras se encontraban en periodo de gestación. Al momento de nacer Lucas Daniel, Torres también dejó un mensaje en las redes sociales “Estamos construyendo una vida hermosa, y todavía me cuesta creer todo lo que estamos viviendo. Hay momentos en los que miro alrededor y solo puedo dar gracias. Los amo más de lo que las palabras pueden explicar”, añadió.
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