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“Este es apenas el comienzo”: Carlos José Torres presenta a su hijo Lucas Daniel

El presentador de “Pégate al mediodía”, de Wapa TV, se convirtió en padre hace una semana

10 de julio de 2026 - 11:18 AM

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Carlos José Torres es copresentador de "Pégate al mediodía" de Wapa Televisión. (Facebook)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

El presentador de televisión Carlos José Torres pasa actualmente por un momento muy feliz en su vida, luego de convertirse en padre de un niño, al que llamaron Lucas Daniel. Razón por la cual el talento del programa “Pégate al mediodía”, de Wapa TV, quiso compartir con sus seguidores en las redes sociales las primeras fotos oficiales del pequeño nacido hace una semana.

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“Hay momentos que uno espera toda la vida. Y después están esos que, cuando llegan, cambian todo para siempre. Hoy queremos presentarles a quien vino a transformarnos la vida: Lucas Daniel Torres Acevedo”, escribió Torres dentro de un ‘post’ en la que aparecían imágenes junto con Jaidelys Acevedo, su pareja y madre del bebé. “Llegaste para enseñarnos una nueva forma de amar y para recordarnos que las cosas más importantes de la vida no se pueden explicar con palabras, solo se sienten”, explicó Torres. “Le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para guiarte, la paciencia para enseñarte y el amor para caminar siempre a tu lado. Este es apenas el comienzo de la aventura más hermosa de nuestras vidas. Te amamos, hijo. Bienvenido a casa”.

Hace poco más de un año, el presentador perdió, junto a su pareja, a una pareja de gemelas, Amaia y Aylanna, mientras se encontraban en periodo de gestación. Al momento de nacer Lucas Daniel, Torres también dejó un mensaje en las redes sociales “Estamos construyendo una vida hermosa, y todavía me cuesta creer todo lo que estamos viviendo. Hay momentos en los que miro alrededor y solo puedo dar gracias. Los amo más de lo que las palabras pueden explicar”, añadió.

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Wapa TVPégate al mediodía
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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