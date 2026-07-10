“Este es apenas el comienzo”: Carlos José Torres presenta a su hijo Lucas Daniel

El presentador de televisión Carlos José Torres pasa actualmente por un momento muy feliz en su vida, luego de convertirse en padre de un niño, al que llamaron Lucas Daniel. Razón por la cual el talento del programa “Pégate al mediodía”, de Wapa TV, quiso compartir con sus seguidores en las redes sociales las primeras fotos oficiales del pequeño nacido hace una semana.

“Hay momentos que uno espera toda la vida. Y después están esos que, cuando llegan, cambian todo para siempre. Hoy queremos presentarles a quien vino a transformarnos la vida: Lucas Daniel Torres Acevedo”, escribió Torres dentro de un ‘post’ en la que aparecían imágenes junto con Jaidelys Acevedo, su pareja y madre del bebé. “Llegaste para enseñarnos una nueva forma de amar y para recordarnos que las cosas más importantes de la vida no se pueden explicar con palabras, solo se sienten”, explicó Torres. “Le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para guiarte, la paciencia para enseñarte y el amor para caminar siempre a tu lado. Este es apenas el comienzo de la aventura más hermosa de nuestras vidas. Te amamos, hijo. Bienvenido a casa”.

PUBLICIDAD