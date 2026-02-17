Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos José Torres celebra el “gender reveal” de su bebé

El presentador de Wapa Televisión recientemente anunció la llegada de su bebé en julio de este año

17 de febrero de 2026 - 2:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos José Torres es copresentador de "Pégate al mediodía" de Wapa Televisión. (Facebook)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimiento

El presentador Carlos José Torres compartió con emoción la revelación de género de su bebé, quien llegará a su familia en julio de este año.

“Es un nene. Esta vez, nuestra bendición viene en forma de un niño”, escribió el integrante de “Pégate al mediodía” por Wapa Televisión acompañado de un tierno video junto a su pareja, la psicóloga Jaidelys Acevedo.

Según reveló el también exparticipante de “Guerreros”, su niño tendrá por nombre Lucas Daniel Torres Acevedo.

Recordemos que Torres vivió uno de los momentos más difíciles de su vida en cuando compartió con sus seguidores y televidentes del programa la pérdida de sus gemelas en marzo de 2025.

“Hoy volvemos a abrir el corazón. Durante meses guardamos este milagro en silencio. No por miedo… sino por respeto al proceso. Después de lo que vivimos, aprendimos a caminar con más cuidado, a proteger más, a celebrar en voz baja", sostuvo al anunciar el nuevo embarazo.

ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
