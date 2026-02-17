Carlos José Torres celebra el “gender reveal” de su bebé

El presentador Carlos José Torres compartió con emoción la revelación de género de su bebé, quien llegará a su familia en julio de este año.

“Es un nene. Esta vez, nuestra bendición viene en forma de un niño”, escribió el integrante de “Pégate al mediodía” por Wapa Televisión acompañado de un tierno video junto a su pareja, la psicóloga Jaidelys Acevedo.

Según reveló el también exparticipante de “Guerreros”, su niño tendrá por nombre Lucas Daniel Torres Acevedo.

Recordemos que Torres vivió uno de los momentos más difíciles de su vida en cuando compartió con sus seguidores y televidentes del programa la pérdida de sus gemelas en marzo de 2025.