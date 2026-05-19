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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Abren nuevas funciones para el espectáculo de Disney On Ice “Jump In!”

Las fechas nuevas van desde el 5 al 7 de junio

19 de mayo de 2026 - 8:27 AM

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Los personajes Judy y Nick, de la película “Zootopia”, forman parte de "Jump In!" de Disney On Ice.
Los personajes Judy y Nick, de la película “Zootopia”, forman parte de "Jump In!" de Disney On Ice. (Geo Rittenmyer)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Debido a la respuesta del público, se anunciaron nuevas funciones del espectáculo familiar Disney On Ice presenta Jump In!.

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Las funciones nuevas son: el viernes 5 de junio a las 7:30 pm, el sabado 6 a las 3:30 pm y 7:30 de la noche y el domingo 7 de junio a las 3:30 pm, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Esta aventura inolvidable por los cuentos de Disney, con más de 50 personajes, son presentadas por patinadores artísticos. El show cuenta con efectos especiales, momentos interactivos y música encantadora, que dejará a todos asombrados.

La mágica aventura inicia con Mickey, Minnie, Donald y Goofy usando el MousePad mágico para viajar al corazón de inolvidables cuentos de Disney. Navegando en los emocionantes mares de “Moana 2: y el dinámico mundo de ”Inside Out 2″.

El público podrá ver a Ansiedad junt ocon Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor, además de varios personajes inéditos de "Moana 2″. A lo largo del espectáculo, los asistentes podrán ayudar a Stitch a reparar una falla mientras el caos se esparce por el hielo, recorrerán la activa metrópoli de "Zootopia" con Judy y Nick, se deslizarán por las tierras heladas de "Frozen", se maravillarán en el divertido universo de "Toy Story" y viajarán al dinámico mundo de Colombia con la familia Madrigal en "Encanto". El espectáculo suma además un deslumbrante desfile de princesas con Ariel, Jasmine, Tiana, Rapunzel, Cenicienta, Bella, Mulán y Mérida.

En este espectáculo familiar interactivo, el público podrá ser parte de la aventura cuando Mickey y sus amigos los reciban para explorar los cuentos de Disney con el MousePad mágico, bailen el “Hoedown Throwdown” con Woody, Jessie y Buzz Lightyear de Toy Story y ayuden a la oficial Judy Hopps a rastrear a Nick Wilde mientras se oculta bajo los gigantescos conos anaranjados de tráfico de Zootopia.

Los boletos para Disney On Ice presenta Jump In! del 29 al 7 de junio están disponibles en PRTickets, en la boletería del Coliseo Roberto Clemente o a través de www.DisneyOnIce.com

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