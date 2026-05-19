Abren nuevas funciones para el espectáculo de Disney On Ice “Jump In!”

Debido a la respuesta del público, se anunciaron nuevas funciones del espectáculo familiar Disney On Ice presenta Jump In!.

Las funciones nuevas son: el viernes 5 de junio a las 7:30 pm, el sabado 6 a las 3:30 pm y 7:30 de la noche y el domingo 7 de junio a las 3:30 pm, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Esta aventura inolvidable por los cuentos de Disney, con más de 50 personajes, son presentadas por patinadores artísticos. El show cuenta con efectos especiales, momentos interactivos y música encantadora, que dejará a todos asombrados.

La mágica aventura inicia con Mickey, Minnie, Donald y Goofy usando el MousePad mágico para viajar al corazón de inolvidables cuentos de Disney. Navegando en los emocionantes mares de “Moana 2: y el dinámico mundo de ”Inside Out 2″.

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El público podrá ver a Ansiedad junt ocon Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor, además de varios personajes inéditos de "Moana 2″. A lo largo del espectáculo, los asistentes podrán ayudar a Stitch a reparar una falla mientras el caos se esparce por el hielo, recorrerán la activa metrópoli de "Zootopia" con Judy y Nick, se deslizarán por las tierras heladas de "Frozen", se maravillarán en el divertido universo de "Toy Story" y viajarán al dinámico mundo de Colombia con la familia Madrigal en "Encanto". El espectáculo suma además un deslumbrante desfile de princesas con Ariel, Jasmine, Tiana, Rapunzel, Cenicienta, Bella, Mulán y Mérida.

En este espectáculo familiar interactivo, el público podrá ser parte de la aventura cuando Mickey y sus amigos los reciban para explorar los cuentos de Disney con el MousePad mágico, bailen el “Hoedown Throwdown” con Woody, Jessie y Buzz Lightyear de Toy Story y ayuden a la oficial Judy Hopps a rastrear a Nick Wilde mientras se oculta bajo los gigantescos conos anaranjados de tráfico de Zootopia.