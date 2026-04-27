Detrás de la magia de Disney On Ice: una apuesta a la nostalgia y la innovación con “Jump In!”

Desde hace casi 40 años, la magia de Disney ha cobrado vida sobre el hielo a través de uno de los espectáculos artísticos más exitosos y aclamados por el público. Con Mickey y Minnie Mouse como figuras centrales, y acompañados por una extensa colección de personajes icónicos de películas, “Disney On Ice” se ha consolidado como una experiencia entretenida para toda la familia. Fiel a esa tradición, este año el espectáculo regresa a Puerto Rico con su más reciente producción, “Jump In!”, que se presentará en el Coliseo Roberto Clemente del 29 de mayo al 7 de junio de 2026.

En esta ocasión, la aventura comienza cuando Mickey, Minnie, Donald y Goofy usan un MousePad mágico para viajar a recordados cuentos e historias de Disney. En este recorrido, se adentran, entre otros, en los emocionantes mares de “Moana 2” y en el vibrante mundo de “Inside Out 2”, la primera vez que se presentan en un espectáculo de “Disney On Ice”.

Adam Loosley, director creativo de Disney On Ice. (Suministrada)

“Le pusimos el nombre ‘Jump In!’ porque queríamos que las personas saltaran a diferentes recuerdos y momentos favoritos del universo Disney. Además, que los celebraran recordando a las personas con quien estaba en aquellos momentos y cómo esas memorias lo hicieron sentir”, explicó Adam Loosley, director creativo de Disney On Ice por los pasados 5 años. “Lo divertido de que Mickey aparezca con el ‘mousepad’ mágico es que esto es algo con lo que se relacionan los niños hoy día, ya que ellos siempre están con sus dispositivos electrónicos. Ver a sus personajes favoritos usar un dispositivo para llevarlos a algún lugar y usar su imaginación, es realmente divertido y colorido”.

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Por otro lado, durante el espectáculo, el público verá a Stitch arreglar una falla, mientras el caos se apodera del hielo, recorrerán la animada ciudad de “Zootopia” con los personajes Judy y Nick, se deslizarán por los paisajes congelados de “Frozen”, se divertirán en el colorido mundo de “Toy Story” y viajarán hasta Colombia para conocer a la familia Madrigal de “Encanto”. El ‘show’ también incluye un deslumbrante desfile de princesas con Ariel, Jasmine, Tiana, Rapunzel, Cenicienta, Bella, Mulán y Mérida.

Los personajes Judy y Nick, de la película “Zootopia”, forman parte de "Jump In!" de Disney On Ice. (Geo Rittenmyer)

“Moana 2″

“Lo que me gusta más de ‘Jump In!’ es que en el segundo acto celebramos la historia de ‘Moana 2’, siendo la única producción en el mundo que celebra este filme específico y la nueva aventura que Moana junto con Maui”, indicó Loosley, nacido en la ciudad de Petrolia, en Canadá. “Estoy muy orgulloso de ese segmento por muchos detalles. Por ejemplo, está la canción de Matangi, un personaje divertido, interesante y misterioso de esta película. Además, aquí nos centramos en efectos de iluminación muy buenos, que se combinan con unos patinadores vestidos de murciélagos que brillan en la oscuridad. Es estéticamente muy agradable a la vista”.

El gran apoyo que recibe este espectáculo de parte del público puertorriqueño se puede ver reflejado en las 13 funciones que están a la venta en el periodo de tiempo que estén en la isla. “No es normal que se hagan tantas funciones en tan poco tiempo. Para nosotros es muy bueno, porque significa que hay mucho interés de parte del público de ver el espectáculo”, destacó Loosley, quien comenzó a trabajar como patinador en los espectáculos de Disney On Ice hace más 22 años.

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Desde la izquierda, Donald Duck, Mickey Mouse, Minnie Mouse y Goofy, son el hilo conductor del espectáculo "Jump In!" de Disney On Ice. (Geo Rittenmyer)

“Va a ser un itinerario muy ajetreado para el elenco, pero todos están locos por estar en la isla. Hay varios días en el fin de semana que se llevarán a cabo hasta tres ‘shows’ al día. Pero ellos son un grupo de profesionales muy talentosos que vienen de 10 países diferentes, y hacen un trabajo impresionante”, añadió guionista y gestor de proyectos independientes. En total, el espectáculo cuenta con un elenco de 38 intérpretes sobre patines, que caracterizan hasta 50 personajes, quienes estarán acompañados por 15 personas que forman parte del equipo de montaje, así como por cinco personas de producción.

De hecho, actualmente la compañía productora Feld Entertainment está presentando de forma simultánea ocho espectáculos de “Disney On Ice” alrededor del mundo, incluyendo en países en Asia, Europa. América del Sur y en América del Norte. Según explicó Loosley, todos los espectáculos son diferentes y tienen elementos únicos.

El público que vaya al espectáculo "Jump In!" de Disney On Ice podrá ver a los personajes de "Inside Out 2" como Ansiedad, Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor. (Geo Rittenmyer)

Por otro lado, el empresario confirmó que ya trabajan en un nuevo espectáculo que estrenará a finales de este año. “Estamos finalizando el guion para la próxima producción que abrirá en septiembre, algo que se anunciará pronto, pero será un ‘show’ muy divertido. Estamos muy emocionados por crear algo que nunca hemos hecho antes”, explicó el canadiense, que también fue director del espectáculo “Moto Motion - Freestyle Showdown” en Busch Gardens, en Tampa. “Creo que es un buen momento para incluir personajes e historia de Disney que no se han hecho antes en Disney on Ice, pero con un estilo más elegante. Así que estamos muy emocionados”.

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Según Loosley, Feld Entertainment ha logrado algo extraordinario al mantener al público conectado con Disney On Ice por tantas décadas, convirtiéndolo en una verdadera tradición familiar. Hoy día, son muchas las personas que de niños crecieron viendo “Disney On Ice” y ahora, de adultos, llevan a sus hijos a los espectáculos.

Personajes de "Inside Out 2" que forman parte del espectáculo "Jump In!" de Disney On Ice. (Geo Rittenmyer)

“Al final de cada espectáculo, lo que queremos es que las personas salgan hablando de los que vivieron, que compartan en las redes sociales todas las fotos que se tomaron junto a sus hijos, familiares y amistades. Porque, de lo que se trata es que los asistentes a este espectáculo continúen creando memorias junto a las personas que más quieren”, concluyó Loosley.