Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ángel Manuel Soto ambiciona estar al frente de cintas como “Star Wars” y “Jurassic Park”

El director boricua fue cuestionado sobre qué franquicia legendaria le gustaría dirigir en un futuro

27 de abril de 2026 - 8:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ángel Manuel Soto en uno de los "screenings" de la película, en Nueva York. (Evan Agostini)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Ángel Manuel Soto, director puertorriqueño detrás de proyectos como “Blue Beetle” y “The wreking crew” fue el invitado al panel Directors on Directing de la CCXP 2026, en la que habló de su película con DC, una posible secuela y dejó un mensaje inspirador.

RELACIONADAS

El boricua fue cuestionado sobre qué franquicia legendaria le gustaría dirigir, entre “Star Wars“, ”Fast and Furious“, ”Jurasic Park" o “Transformers“.

Precisamente, la próxima cinta de “Transformers”, de hecho, será dirigida por él.

Como buen latino, Soto demostró no tenerle miedo a ningún reto, eligiendo las cuatro, aunque no por considerar que podría ser exitoso con cada una.

“Voy a decir que todas, no porque crea que estoy listo, sino porque considero que estoy listo, me gustan y también soy joven, tengo tiempo, ¿por qué no puedo tener ambiciones?, sí yo puedo, todos pueden y si logro inspirar a la gente a tener ambiciones lo voy a hacer”, explicó.

Por otro lado, habló del proceso de grabación de una de las escenas de acción de “Blue Beetle”, desde los primeros diseños en 3D, la coreografía, el rodaje y finalmente la postproducción.

Confesó que su protagonista, Xolo Maridueña, no fue quien hizo la secuencia realmente, aunque no puso en duda las capacidades del actor para hacerlo.

Compartió, además, que su parte favorita de dirigir una película es planearlo todo, pues ahí no se arriesga mucho y entrando al set “no puedes joderlo”, ya que se pierde dinero y tiempo.

Finalmente, dejó abierta la puerta a una secuela de “The wrecking crew”, película en la que trabajó con Jason Momoa y Dave Batista bajo el sello de Amazon, pero sin llegar a ser una confirmación oficial.

“Lo hablamos cuando filmábamos la primera película, dejamos el final abierto a propósito para ver qué pasaba si hacíamos una secuela, me encantaría ver más historias de ellos y para responder, amaría hacerla, vean la está bien cabrona esa película, es bien divertida, chequeenla”, señaló.

Pese a que el reportero solamente hablaba inglés, Manuel prefirió en varios momentos responder en español para la comodidad del público, siendo consciente que la mayoría tiene este idioma como su lengua materna.

Tags
Ángel Manuel SotoStar WarsJurassic ParkHollywoodCine
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: