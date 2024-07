Ángel Manuel Soto estará seis meses en Nueva Zelanda trabajando con Jason Momoa y Dave Batista

El director de la película “Blue Beetle”, primer largometraje de un superhéroe latino en el universo de DC Comics , permanecerá hasta diciembre de 2024 en Nueva Zelanda trabajando en la producción de su nueva película “The Wrecking Crew” , protagonizada por el actor Jason Momoa, protagonista de “Aquaman” y Dave Bautista de “Guardians of The Galaxy”, para Amazon MGM.

“Estoy muy feliz de estar en New Zeland, que es un país hermoso. Estamos preparando en esta nueva película con mucha ilusión y entusiasmo. Esto es una gran producción lo que estamos haciendo... y que sea un puertorriqueño acá se siente espectacular. Es una película de acción que estamos rodando una parte acá (Nueva Zelanda) y otra en Hawaii. Es un proyecto bien grande”, sostuvo Soto en entrevista telefónica con El Nuevo Día en medio del rodaje.

Soto no adelantó la trama del nuevo filme, pero se sabe que además de mucha acción, también tendrá escenas cómicas, puesto que la pareja de actores tiene una excelente química en escena.

El rodaje del costoso largometraje requiere que Soto esté hasta mediados de diciembre en Nueva Zelanda, luego hará una pausa de vacaciones en Navidad, ya que para él no es negociable pasar las Navidades fuera de su patria.

“Puedo estar en el otro lado del mundo y no voy a pasar unas Navidades fuera de mi isla. No importa donde yo esté y en lo que esté trabajando, pero la Navidad es en Puerto Rico. Eso no se puede cambiar”, mencionó entre risas el cineasta que, además, es el encargado de dirigir la película de la exitosa franquicia de videojuegos “Just Cause”.