Los cineastas puertorriqueños Ramón Rodríguez y Ángel Manuel Soto fueron premiados en una gala que celebró la National Hispanic Foundation for the Arts, organización que busca crear un mundo donde las voces y perspectivas latinas estén plenamente representadas y celebradas en todos los aspectos de las industrias del entretenimiento, los medios y las telecomunicaciones.

Rodríguez recibió el NHFA’s 2023 Spotlight Award por estar atravesando un momento excepcional en la industria del cine, a la vez que transforma y eleva las oportunidades para los latinos.

El polifacético actor puertorriqueño ocupó el rol protagónico de la serie “Will Trent”, cuya primera temporada transmitió por la cadena ABC desde enero de este año y en mayo con una segunda temporada, en la que también colaboró como director.

“El inspirador evento @hispanicarts de la semana pasada en Washington D.C. NHFA se centra en la representación latina en el entretenimiento y los medios y este evento específico celebra a los latinos en la industria. Tuve el honor de aceptar el premio Spotlight, que se otorga a los artistas que están pasando por un momento excepcional en la industria, transformando y elevando las oportunidades para los latinos. No puedo decirles cuánto significó esto y principalmente que provenga de mi comunidad. ¡Mi gente! ¡Gracias NHFA por el increíble honor y a @giorgioarmani por el esmoquin que hace todo el trabajo! Seguimos Pa’lante!!”, destacó Rodríguez, cuyos títulos en el cine incluyen “Transformers: Revenge of the Fallen”, “Battle: Los Ángeles”, “The Taking of Pelham 123″, “Need for Speed” y “Burn Your Maps”.

Por otra parte, Soto, quien es el creador de “Blue Beetle”, fue reconocido con el Raúl Juliá Award of Excellence. A su llegada alfombra roja de la Noche Musical, celebrada en Washington DC, mencionó cómo se sentía al recibir el referido galardón.

“Para mí es un honor gigantesco recibir el premio de Raúl Juliá. Primero porque es puertorriqueño, es boricua igual que yo. Es una persona que he admirado toda mi vida desde muy pequeño. Siempre lo vi como esa meta, de ese boricua que logró conquistar a Hollywood, quien logró ser auténticamente quién él era. No importa ónde se parara, la dejaba saber al mundo entero que él era puertorriqueño. Eso para mí es una energía, que para mí es vital cuando hablamos de representación. Por que al final del día, si igual la representación es importante, es importante que la representación se haga de nosotros mismos, no que otras personas hagan por nosotros, nuestra autenticidad no se puede adulterar”, manifestó el cineasta, quien actualmente coescribe y dirige un “spinoff” de la saga de “Transformers”, llamada “The Wrecking Crew”,

El creador de la primera película de superhéroes latinos de DC se encuentra en conversaciones para dirigir la nueva apuesta de la casa productora MGM, con Jason Momoa (Aquaman) y Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) como sus protagonistas, según trascendió.

Además de estos dos puertorriqueños, la actriz argentina Camila Morrone recibió el Horizon Award de parte de la NHFA, creada e 1997 por los actores Jimmy Smits, Sonia Braga, Esaí Morales, Merel Julia y Félix Sánchez.